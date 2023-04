Küssaberg – Ulrich Breyer, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Küssaberg, bedauerte, dass so weniger Mitglieder den Weg zur Hauptversammlung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Kadelburg gefunden haben. Er berichtete, was der Verein 2022 alles auf die Beine gestellt hatte. So wurde beispielsweise Livemusik aus den eigenen Reihen, denn ein Musiker ist im Vorstand, etabliert. Somit war das damalige Fest, das „Weisch No?“ ein voller Erfolg. Am Volkstrauertag in Zürich wurde auf dem Siel-Friedhof ein Kranz niederlegt. Dieser findet auf Einladung der Deutschen Botschaft in Bern statt. Besonders wies Breyer auf die momentane Situation mit den sogenannten Enkelanrufen und anderen Tricks von Betrügern, die momentan überhandnehmen, hin. Dies bestätigte auch Kirsten Kürten vom Ortsverein Tiengen in ihrer Rede. Ihr Verband veranstaltet laufend Informationsveranstaltungen zu diesem Thema.

Es gab keine Wahlen, Susanne Böger entlastete als Stellvertreterin des Bürgermeisters den Vorstand. Im Anschluss ehrte die Kreisverbandsvorsitzende Lucia van Kreuningen langjährige Mitglieder. Leider waren nicht alle da, und so konnte sie nur drei von 13 Mitglieder persönlich ehren. Anwesend waren Helga Martin und Jürgen Stenzel. Sie wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Lucia Velten nahm die Urkunde für ihre Mutter Hanni Velten entgegen. Nicht anwesend waren: Ruth Frey, Horst Gebel, Karin und Jörg Grassel, Alfred Schlegel, Angelika und Jürgen Wenzel sowie Anette Gampp (alle zehn Jahre, silberne Ehrennadel) und Leo Mathis (25 Jahre, goldene Ehrennadel).

Rolf Becker vom Ortsverein Lauchringen erinnerte an das gemeinsame Grillfest im August. Lucia van Kreuningen wies auf das geplante Familiengrillfest des Kreisverbands im Wildgehege Waldshut am 16. Juli hin.

Der VdK-Ortsverband Küssaberg wurde 1948 gegründet. Mittlerweile hat er 162 Mitglieder. Zurzeit startet der VdK deutschlandweit die Aktion #nächstenpflege. Eine Kampagne für die Pflege zu Hause.