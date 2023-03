Endlich fand wieder eine Mitgliederversammlung der Gartenfreunde Küssaberg statt. Nach einer 18-monatigen Unterbrechung, bedingt durch die Corona-Beschränkungen, konnte der Vorstand mit seinem neu gewählten Vorsitzenden Hansjörg König die Mitglieder wieder persönlich empfangen.

Die erste Diskussion entstand bereits früh. Die Wege innerhalb der Anlage wurden im vergangenen Jahr erneuert, so wie es in der letzten Hauptversammlung 2021 gewünscht wurde. An einigen Stellen befindet sich jedoch eine zu dicke Kiesschicht, welche das Befahren erschwert. Durch ein Kommunikationsproblem mit der Gemeinde nahm der Kies im Kassenbericht zusätzlich einen großen Posten ein. Trotz dieses Unmutes überzeugt das neue Erscheinungsbild der Gartenanlage.

„Die vergangenen Monate haben an meinen Kräften gezehrt und zwischenzeitlich habe ich mir gar überlegt, mein Amt abzugeben“, sagte der Vorsitzende Hansjörg König. Immer wieder gab es Dispute mit einzelnen Pächtern, welche ihre Parzelle nicht ordnungsgemäß nutzen. Um klare und einfache Richtlinien für den Verein und dessen Mitglieder zu schaffen, arbeitete man in den letzten Wochen an einer neuen Gartenordnung und einer Satzungsänderung. „Alles soll zeitgemäß, verständlich und möglichst einfach bleiben“, sagte Hansjörg König.

Frischer Wind im Vorstand

Auch der Vorstand selber musste sich neu strukturieren, als Bettina Michael sich Ende letzten Jahres entschieden hatte, aus persönlichen Gründen ihre Position als Vorsitzende abzugeben. Um frischen Wind in den Gesamtvorstand zu bringen, wurde Mirjam Zölle ins Team geholt.

Liselotte Noth, stellvertretend für den Bürgermeister, die an diesem Abend das Amt der Wahlleitung übernahm, durfte Hansjörg König zur Wahl zum ersten Vorsitzenden und Mirjam Zölle zur zweiten Vorsitzenden gratulieren. Der restliche Vorstand bleibt mit dem Schriftführer Christian Fulde, der Kassiererin Katrin Mikulic und den drei Beisitzern Doris Klubert, Giuseppe Catalano und Josip Mikulic sowie den beiden Kassenprüferinnen Doris Merten-Jäckel und Vanessa Bodmer erhalten. Zudem konnte der Verein zwei neue Gartenwarte, Andreas Treiber und Juri Skirtac, für sich gewinnen. Gut aufgestellt blicken die Gartenfreunde jetzt positiv in das neue Gartenjahr und laden die Bevölkerung am Samstag, 15. April, ab 10 Uhr zu der bewirteten Pflanzenbörse ein. Die Pflanzenbörse ist ein Ort für einen kostenlosen Austausch von Pflanzen.