In Küssaberg haben im Rahmen der 50-Jahrfeier der Gemeinde 38 Vereine einen Familientag angeboten, der viel Interesse fand.

Im Rathaus hatte bereits seit Freitag der Museumsverein seine Ausstellung über das alte Küssaberg und die Umgebung aufgebaut, auch der Fotoclub Küssaberg hatte seinen Informationsstand im Rathaus. Dort konnten sich die Besucher sogar fotografieren lassen und das Bild mit nach Hause nehmen. Dies fand rege Nachfrage. Auch wurden von den Mitgliedern des Fotoclubs Fragen zur Fotografie beantwortet.

Gemeindejubiläum Die Gemeinde Küssaberg ist am 1. Januar 1973 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Dangstetten, Kadelburg, Küßnach, Reckingen und Rheinheim entstanden. Am 1. Januar 1975 wurde die Gemeinde Bechtersbohl nach Küssaberg eingemeindet. Heute zählt Küssaberg rund 5300 Einwohner. Das Jubiläum wurde am vergangenen Wochenende in mehreren Festakten gefeiert.

Um 11 Uhr war es so weit. Auf dem Platz, auf dem am Samstag schon das komplette Orchester der drei Musikvereine aus Küssaberg ein großartiges Konzert gab, fanden sich die Original Kadelburger ein und präsentierten ein Feuerwerk der Musik. Die Gäste belohnten die Musiker mit viel Applaus. Neben den Musikern mit ihren Darbietungen waren aber auch andere Vereine mit Infoständen auf dem Gemeindeparkplatz zu finden.

Beim Narrenverein Reckingen konnten sich Interessierte mit Paintbrush ein Tattoo auf die Haut malen lassen, das dann bei der nächsten Wäsche wieder verschwand.

Hautnah: Beim Stand des Narrenvereins gibt es auf Wunsch ein Tattoo. | Bild: Stefan Kurczynski

Der Narrenverein Küssaberger Rebesäck präsentierte eine Dart-Olympiade. Die Naturschutzgruppe Küssaberg hatte auch einen Infostand, sie zeigten unter anderem Bilder von den Orchideen, die in der Gemeinde zu finden sind und präsentierten ihre selbstgebauten Vogelnistkästchen und Insekten-Hotels.

Die Naturschutzgruppe bietet beim Familientag schmucke Vogelhäuschen an. | Bild: Stefan Kurczynski

Die Nistkästen werden von der Gruppe betreut, jedes Jahr auf Schäden untersucht und gegebenenfalls ersetzt. Einen Crêpe-Stand hatte der Freundeskreis der Partnerschaft Küssaberg/La Talaudiere. Eine Hüpfburg war da, ein Bobby-Car-Rennen sogar ein Schmetterlingshaus war zu sehen. Und besonders frequentiert bei der Hitze war der Eiswagen des Bauernladens Stoll.

Außerdem wurden allerlei sportliche Möglichkeiten angeboten. So wurden von den Turnvereinen Kadelburg und Dangstetten sowie dem Tennisclub Küssaberg, Spielstationen aufgebaut. Vom SV Rheintal gab es Fußball-Dart. Auch beim Angelsportverein konnte man seine Angel-Fähigkeiten ausprobieren – natürlich nicht im Wasser. Zwischendurch erzählte Ralf Schätz aus Klettgau-Geißlingen zu Ehren der Küssaburg in der GMS die Geschichte vom Huhu, dem Küssaburggespenst.

Den Höhepunkt für Technikfreaks aber boten in der Mittagszeit der Oldi-Traktorenclub Küssaberg. Sie demonstrierten, mit welchen Mitteln die Traktoren zum Laufen gebracht werden, nämlich mit einer Lötlampe wird der Glühkopf heiß gemacht und wenn dieser heiß ist, wird mit dem Schwungrad der Motor gestartet. Das kann bis zu zehn Minuten dauern.

So bringt der Oldi-Traktorenclub Küssaberg die Maschinen zum Laufen. | Bild: Stefan Kurczynski

Neben all den Infoständen und Spielen, die gemacht werden konnten, darf die Feuerwehr und das Rote Kreuz nicht vergessen werden. Sie stellten zwar auch mit ihren Infoständen aus, waren aber jederzeit bereit, in einem Notfall ihre Einsatzkraft zu demonstrieren. Dies war an diesem Tag zum Glück nicht notwendig. Außer ein paar Sonnenbränden auf der Haut, gab es nichts zu beheben.

Das Deutsche Rote Kreuz mit ihrem Info-Zelt weckt auch großes Interesse. | Bild: Stefan Kurczynski

Die Feuerwehr ist auch stets parat, um im Notfall einzugreifen. | Bild: Stefan Kurczynski

Den Nachmittag gestalteten dann noch die Kindergartenkinder mit ihrer Vorführung und die Küssaberger Chöre (Brückenchor, Kirchenchor St. Michael und Afrika Chor) mit einer fulminanten Kostprobe ihres Könnens.

Zum Abschluss verließen sie die Bühne, sangen dabei das Lied „Singen macht Spaß“, verteilten sich im Publikum und ließen dort ihren Gesang ausklingen.

Hier singen alle, die drei Chöre und der Dirigent H. J. Seilacher, rechts im Bild. | Bild: Stefan Kurczynski

In der Sporthalle war die Fördergruppe vom Turnverein und anschließend noch die Karateschule Küssaberg mit einer Vorführung zu sehen. Sie demonstrierten ihre Kampfkünste und stellten den Schwarzen Mann vor. Einen Kampfschutzanzug, der auch von der Polizei und dem Zoll genutzt wird. Diesen Anzug hat am Hochrhein nur die Karateschule Küssaberg. Unterstützt bei der Demonstration wurde sie dabei von der Karateschule Samurai Eggingen.