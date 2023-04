Eine deutliche Zäsur in der Vereinsführung gab es in der jüngsten Hauptversammlung des Narrenvereins Kadelburger Fergen. Bei der ersten Versammlung nach drei Jahren im neu umgebauten Vereinsheim erfolgte eine Neuausrichtung des Vereinsvorstandes mit einem Dreierteam an der Vereinsspitze.

„Endlich wieder im Vereinsheim“, freute sich die noch amtierende Vorsitzende Anja Weißenberger bei der Begrüßung der Anwesenden und Gäste. Sie gab anschließend einen Überblick über größere Ereignisse aus ihrer 14-jährigen Amtszeit als Vorsitzende. Dazu gehören je ein Narrentreffen in Lauchringen, Ulm und Albbruck-Schachen, sowie Narrenempfänge in Freiburg und Stuttgart. Auch zahllose kleinere Anlässe und Feiern habe es gegeben, die sie nicht alle aufzählen könne. Sie bedankte sich bei ihren Weggefährten für die große Unterstützung mit der Bemerkung: „Das ist das Schönste, wenn man tatkräftige Unterstützung erfährt, bei der man nicht lange nachfragen muss, sondern wo einfach angepackt wird!“

Protokollführerin Ramona Bercher berichtete sehr ausführlich über das abgelaufene Vereinsjahr mit zahlreichen Auftritten und Anlässen, vor allem in der Fasnachtszeit. Die Kasse schloss wegen der außerordentlichen Beteiligung am neuen Vereinshaus laut Kassierer Michael Schnäbele mit einem Minus ab. Dennoch steht der Verein finanziell solide da.

Nach den Wahlen stellen Andrea Klubert, Sven Haberstock und Patrick Kuner als Vorsitzendenteam und Tatjana Schopen als Beisitzerin die neue Vereinsspitze. Wiedergewählt wurden Protokollführerin Ramona Bercher und Beisitzerin Lena Ehrig. Weiter übergab Anja Weißenberger an Bürgermeister Manfred Weger eine 500-Euro-Spende für die Grundschule, 400 Euro für den Kindergarten sowie eine „Narrenbaumspende“ von 1000 Euro für die Deutsche Knochenmarkspende. Sie wurde mit stehenden Ovationen, Geschenken und viel Dank verabschiedet. Über die Ehrungen wird gesondert berichtet.