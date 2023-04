Hocherfreut über die rege Teilnahme an der Hauptversammlung gewesen ist der Vorsitzende des Traktorenclubs Küssaberg, Thomas Schuster. „Das zurückliegende Vereinsjahr 2022 mussten wir noch im Corona-Modus starten. Ab März konnten wir zum Glück unsere Vereins Aktivitäten wieder schrittweise hochfahren“, so Schuster. 2023 erwartet den Verein ein besonderer Anlass: Die Gemeinde Küssaberg feiert im Juni 50-jähriges Bestehen. „Wir werden uns zu diesem Anlass mit einer Oldie-Traktoren-Parade und einem Bulldog-Wettheizen beteiligen“, erklärte Schuster. Weitere Anlässe sind das Bezirksmusikfest mit Oldie-Treffen in Weilheim und die Parade auf dem Edeka-Areal in Tiengen.

In seiner Rückschau schilderte Schriftführer Jochen Deck die Aktivitäten. Unter anderem das Musikfest in Schwerzen, an dem 25 Mitglieder teilnahmen, und die Fahrzeug-Parade in Tiengen, an der 20 Mitglieder mitmachten. Das Feuerwehrmuseum in Endingen (CH) wurde mit anschließendem Grillfest besichtigt. Am Kinderferienprogramm konnte der Verein gesundheitsbedingt nicht teilnehmen.

Die Wahlen leitete Bürgermeisterstellvertreter Rolf Küpfer. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Otmar Scheuble in Abwesenheit gewählt. Zu Beisitzern wurden Werner Baumgartner, Emil Zimmermann und in Abwesenheit Karl Voltolini gewählt. Der Traktorenclub ist einer der wenigen Vereine, die nicht nur langjährige Mitglieder ehren, sondern auch Mitglieder, die runde Geburtstage feiern. Geehrt wurden Werner Ebner und Robert Nussbaumer (60. Geburtstag), Albert Bögi und Reinhold Bächle (70. Geburtstag), Rudi Witschi (80. Geburtstag), Manfred Huber und Werner von Schneyider

(85. Geburtstag).

Der Traktorenclub Küssaberg wurde am 30. November 1990 gegründet. Es sollte eigentlich nur ein Gag sein, einen Kegelausflug im Sattel eines Traktors zu unternehmen. Diese Idee entwickelte sich zur Leidenschaft. Bei der Gründung waren es 18 Mitglieder, nun sind es 61.