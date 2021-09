von Hans-Jörg Seilacher

Der Natur nahe sein, das kann zweierlei bedeuten: den vielfältigen Lebensformen nachzuspüren, ihre Umgebung zu erkunden und Prozesse zu verstehen. Man kann sich andererseits auch physisch auf die Natur einlassen, wird man immer wieder erschöpft, mit Blasen und Schürfwunden an Händen und Gliedmaßen zu Bett geht. Beides kommt in der Naturschutzgruppe Küssaberg vor. Wenn sie sich zu ihrer Hauptversammlung trifft, dann ist der enorme Einsatz der Mitglieder nur aus den nüchtern bilanzierenden Worten des bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Kurt Hug herauszuhören.

Die Aufgaben

Er trat für den verstorbenen Günther Schnarz an die Vereinsspitze. Expertise und große Besorgnis sprechen aus der Aussage: 80-prozentiger Schwund bei Erdkröten und Laubfrösche, andere Amphibienarten fehlen ganz – und das überregional. Biotoppflege, Querungshilfen, Maßnahmen in der Vegetation mit Baumschnitt, Hochstammpflanzungen, Magerwiesenmahd und Bruchholzbeseitigung an den Waldrändern, all das füllt die Monate von Februar bis November. Heckenschneiden und Neophythenbekämpfung ließen das Pensum der 66 Aktiven auf 500 bis 600 Arbeitsstunden anwachsen. Das wies der Tätigkeitsbericht von Schriftführer Herbert Sauerbier aus.

Wahlen

Der Kassenbericht von Rudi Spahr wies in den penibel aufgelisteten Ziffern große Ausgaben aus. Allein der neue Balkenmäher schlug mit gut 30.000 zu Buche. Den beiden Letztgenannten gratulierte Vizebürgermeisterin Lieselotte Noth zur einstimmigen Wiederwahl. Auch das Votum für die Beisitzer Irene Schnarz, Patrick Schweizer und Robert Bögi (Gerätewart) sowie Sascha Klubert (stellvertretender Vorsitzender) und Kurt Hug (Vorsitzender) fiel ohne Gegenstimme und Enthaltung aus. Fredy Forster (Beisitzer) wird auch künftig Exkursionen anbieten und der Naturschutzgruppe ein Grundstück in Bechtersbohl schenken, um auf diese Weise einer Umwandlung zur Nutzfläche einen Riegel vorzuschieben.

Der Verein: Die Naturschutzgruppe Küssaberg wurde im Jahr 1995 von einer „Orchideenwandergruppe“ in einen Verein überführt. Mit Mitteln der Gemeinde und (in kleinem Umfang) des Landkreises bewirtschaften 66 aktive Mitgliedern Brachen, erhalten Bestände an Wildtieren und -pflanzen und bekämpfen invasive Arten. Robert Mathis, Oliver Gehringer und Franz Stark stellen den Mitgliedern regelmäßig Geräte zur Verfügung.