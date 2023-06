Nach dem politischen Auftakt am Freitag ist es am Samstag ab 18 Uhr musikalisch weitergegangen mit der Jubiläumsfeier 50 Jahre Gemeinde Küssaberg. Den Auftakt machten die Musikvereine aus Kadelburg, Rheinheim und Dangstetten. Sie spielten mit 97 Musikern und drei Dirigenten, denen es schon 2018 auf Anhieb gelang, das Puzzle aus drei Vereinen zu einem großen Orchester zusammenzufügen: Ralf Hoffarth (Rheinheim), Carola Meents (Kadelburg) und Nicole Eilers (Dangstetten).

Drei Musikvereine werden zu einem Orchester geformt, so spielen die Musiker der drei Musikvereine Kadelburg, Rheinheim und Dangstetten. | Bild: Stefan Kurczynski

Der Hintergrund Die Gemeinde Küssaberg ist am 1. Januar 1973 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Dangstetten, Kadelburg, Küßnach, Reckingen und Rheinheim entstanden. Am 1. Januar 1975 wurde die Gemeinde Bechtersbohl nach Küssaberg eingemeindet. Heute zählt Küssaberg rund 5300 Einwohner. Die Gemeinde Küssaberg hat am vergangenen Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen groß gefeiert. Nach dem offiziellen Festakt am Freitag ging es am Samstag mit viel Musik und einer Uraufführung weiter. Am Sonntag zeigten die zahlreichen Vereine aus der gesamten Gemeinde Küssaberg, was alles in ihnen steckt. Über das weitere Programm am Sonntag werden wir noch ausführlicher berichten.

Gespielt wurde unter freiem Himmel vor dem Rathaus in Rheinheim. Der Platz versprach einen gewaltigen Klangkörper für die Zuhörer. Verena Preis führte informativ durch das Programm. Zu jedem Titel hatte sie die passende Geschichte parat. So konnte sich der Zuhörer ein Bild von der Entstehung jedes Stückes machen.

Den Auftakt machte die Uraufführung des Stücks „Sound in Union“, das eigens zum Jubiläum 50 Jahre Gemeinde Küssaberg komponiert wurde und der Initiative von Carola Meents zu verdanken ist. Das Werk stammt aus der Feder des jungen österreichischen Komponisten Thomas Asanger. Der Titel heißt übersetzt etwa „Gemeinsame Klänge“ und passte gut zu diesem Anlass.

Das komplette Orchester der drei Küssaberger Musikvereine aus der Vogelperspektive. | Bild: Björn Jehle

Zu den zehn Musikstücken und zwei Zugaben konnten die Zuschauer teilweise auch mitsingen. Das zweite Stück, die Polka „Ein halbes Jahrhundert“, widmeten die Musiker dem Ehrenbürger und ehemaligen Bürgermeister Paul Stoll, der auch mit seinen 86 Jahren der Geburtstagsfeier der Gemeinde beiwohnte. Weitere begeisternde Musikstücke folgten. So zum Beispiel das Werk „New Baroque Suite“, das den Zuhörer in die Barockzeit zurückversetzte. Es folgte der Konzertmarsch „Arsenal“ von Joseph van der Roost, bis kurz vor der Pause das Medley „Latin Gold“ aus Südamerika dem Publikum noch einmal so richtig einheizte.

Nach der Pause ging es noch einmal richtig los mit einem Lied von Robbie Williams: „Let Me Entertain You“, obwohl es bei diesen Temperaturen nicht nötig war, dem Publikum weiter einzuheizen. Etwas ruhiger wurde es beim nächsten Titel, geschrieben von Alexander Reuber, als es um die versunkene Stadt Atlantis ging. Da waren die Blasmusiker der Vereine gefragt.

Band Brooks heizt den Gästen ein

Viel Zuspruch unter den Gästen hatte der Titel von den Les Humphries Singers „Mamma Loo“. Da wurde eifrig mitgesungen. Die erste Zugabe gab es dann mit dem Rock-Klassiker „Highway To Hell“ von AC/DC, den Abschluss bildete dann das gemeinsam gesungene Lied „Haimet am Hochrhy“. Das Konzertprogramm dauerte bis circa 21.30 Uhr und sofort übernahm es die Band Brooks, die Band am Hochrhein, die Besucher zu unterhalten.

Sie heizen dem Publikum vom Abend bis in den Morgen ein: die Band Brooks, die in Küssaberg schon bekannt ist . | Bild: Stefan Kurczynski

Mit zünftiger Musik heizten die Musiker den Gästen ein. Und das gelang ihnen überaus gut. Die Band, die sich früher, im Jahr 1986, selbst Die Steinbachmusikanten, später dann im Jahr 2006 Die Steinbacher nannte und im Jahr 2014 dann zur Band am Hochrhein wurde, blickt bereits auf mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Das bewiesen die Musiker zur Freude der Gäste auf dem Vorplatz der Gemeinschaftsschule Küssaberg bis in den frühen Morgen. Sie verstanden es ausgezeichnet, das Publikum mitzureißen und so für eine ausgelassene Stimmung zu sorgen.

Fast der komplette Parkplatz des Gemeindezentrums war beim Jubiläumskonzert mit Zuhörern belegt. | Bild: Stefan Kurczynski

Mit ihrem großen Repertoire an aktuellen Musikstücken und Oldies der 1980er-Jahre zeigten sie wieder einmal, was sie drauf haben und was sie können. Für die nächsten Feierlichkeiten sind sie sicher schon gebucht. Zwischendurch mussten sie allerdings eine Pause machen, weil die Magic Diamonds ihren Auftritt hatten. Elf Jahre gibt es sie nun schon, die Showtanzgruppe des Turnvereins Dangstetten. Und bei der Geburtstagsfeier der Gemeine Küssaberg zeigte sie ihren neu einstudierten Tanz. Diesen werden die Mitglieder auch beim Dangstetter Dorffest am 15. Juli aufführen. Die Geburtstagsfeier ging noch bis gegen 2 Uhr. Am Sonntag ging es dann mit dem Familientag weiter.

Die Magic Diamonds bei ihrem Auftritt. | Bild: Stefan Kurczynski