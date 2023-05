Zu einer Spendenverteilung trafen sich am Mittwoch im Rathaus von Küssaberg die Liquidatoren des ehemaligen Werbe- und Fördervereins und Vereinsvertreter aus Küssaberg. Laut Satzung des Werbe- und Fördervereins geht nach Auflösung des Vereins das noch vorhandene Vereinsvermögen an die Gemeinde Küssaberg zur Verwaltung über, bis sich eventuell wieder solch ein ähnlicher Verein neu gegründet habe und als juristische Person in das Vereinsregister eingetragen ist. Sollte sich in einem Zeitraum von zwölf Monaten kein dementsprechender Verein bilden, soll das Vereinsvermögen einer sozialen Einrichtung zur Verfügung gestellt werden.

Die Liquidatoren, Christian Schweigler (Volksbank Hochrhein), Bernhard Bergmann (Schreinerei Bergmann) und Klaus Görich (Hago Küssaberg), haben in einem Brief an Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber den Wunsch geäußert, dass das Geld an die heimischen Vereine verteilt werden soll. Die betreffenden Vereine könnten auch jeden Cent gebrauchen.

Jeder der begünstigten Vereine hat in den vergangenen Wochen und Monaten seine in die Jahre gekommenen Vereinsräume modernisiert, umgestaltet und teilweise sogar behindertengerecht ausgebaut. Wie die Vereine, die in der Dangstetter Halle ihre Vereinsräume sehr aktiv umgebaut haben (Dä Dangstetter Skiclub, Turnverein Dangstetten und die Guggenmusiker Hinterbachsürpfler Dangstetten) oder die Vereine, die am Umbau des am 14. Mai eingeweihten Vereinshaus in Kadelburg stark engagiert waren (Musikverein Kadelburg, Narrenverein Kadelburger Fergen, Turnverein Kadelburg sowie die Landfrauenvereinigung Kadelburg). Auch der Tafelladen in Waldshut wurde bedacht. Sie alle erhalten jeweils einen Betrag von 980 Euro.