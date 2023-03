Das Glas der Eingangstür ist in unzählige Scherben zersprungen, die Kasse der Touristinfo liegt gewaltsam aufgebrochen nahe des Eingangs: Diese Szenerie haben die Verantwortlichen am Donnerstagmorgen im Küssaberger Gemeindezentrum in Rheinheim vorgefunden.

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in die Touristinformation eingebrochen und haben mehrere Gegenstände gestohlen. Die Polizei und die Gemeindeverwaltung Küssaberg hoffen auf Zeugenhinweise.

Wie sind die Täter vorgegangen?

Wie die Gemeindeverwaltung informiert, hatten die unbekannten Täter zunächst versucht, die Scheibe der Eingangstüre zum Abstellraum der Elektrofahrräder einzuwerfen. Die Scheibe sei dadurch zwar schwer beschädigt worden, aber nicht vollständig zu Bruch gegangen.

Schließlich hätten die Täter versucht, über die weniger exponierte Haupteingangstüre ins Gebäude zu gelangen. Dort schlugen sie die schwere Glastüre ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Was wurde gestohlen?

Laut Polizei wurden aus einem Lagerraum ein Tresor und zwei E-Bikes gestohlen. Außerdem wurden die Kasse und ein Kinder-Fahrradanhänger entwendet. Die Kasse lag demoliert und geleert in der Nähe des Gebäudes, der Fahrradanhänger wurde zwischenzeitlich zwischen Rheinheim und Kadelburg wieder aufgefunden.

Die leere Kasse, auseinandergenommen und weggeworfen. | Bild: Gemeinde

Bei den entwendeten E-Bikes handelt es sich laut Polizeiangaben um Mountainbikes des Herstellers Viktoria in schwarz/weiß und schwarz/grün.

„Der Tresor hat eine Größe von 60 mal 80 Zentimeter und dürfte schon ein erhebliches Gewicht haben“, sagt Polizeisprecher Mathias Albicker auf Nachfrage. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Unbekannten in Richtung Kadelburg geflüchtet sind, da der Fahrradanhänger zwischen den beiden Ortsteilen gefunden wurde.

Da auch die gestohlenen E-Bikes eine gewisse Auffälligkeit besitzen, bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 831 60) entgegen.

Wie hoch ist der entstandene Schaden?

Lauf Auskunft aus dem Küssaberger Ordnungsamt sei der entstandene Schaden größer als der Diebstahlschaden. Die Polizei gibt den Gesamtschaden nach einer vorsichtigen Schätzung im unteren vierstelligen Bereich an.

Ist der Einbruch in die Touristinfo ein Einzelfall?

„Einbrüche in Geschäfte oder Büros gibt es immer mal wieder, aber es hat in letzter Zeit auffällig viele Vorkommnisse in Küssaberg gegeben“, berichtet der Polizeisprecher auf Nachfrage. In der Nacht auf den 21. Februar sind Unbekannte in den Kiosk des Minigolfplattes eingebrochen, hatten dort eine Scheibe zerstört und mehrere Getränke mitgenommen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 21. Februar, in den Kiosk der Minigolfanlage in Rheinheim eingebrochen. | Bild: Gemeinde

„Man könnte darauf schließen, dass es sich in diesem Fall um dieselben Täter handelt“, so Albicker. Eine Mitarbeiterin des Küssaberger Ordnungsamts berichtet auf Nachfrage, dass im gleichen Gebäude-Komplex die Toiletten-Anlage zerstört und eine Scheibe eingeschlagen wurde.

Gab es in der Vergangenheit viele Einbrüche in Geschäfte und Wohnungen?

Trotz der gehäuften Vorkommnisse in Küssaberg seien im vergangenen Jahr wenige Einbrüche im Bereich der Polizeireviere im Kreis Waldshut registriert worden. „Einbrüche haben wahnsinnig abgenommen, auch in Wohnungen und Geschäfte“, sagt der Polizeisprecher mit Blick in die Kriminalstatistik, die demnächst vorgestellt wird.