von sk

In Laufe der vergangenen Woche, 21. bis 28. März, sind Unbekannte in einen Bauwagen und eine Gartenhütte bei Küssaberg-Kadelburg eingebrochen. Die betroffenen Grundstücke liegen laut Polizeimeldung am Gemeindeverbindungsweg zwischen Kadelburg und Dangstetten in der Verlängerung der Eckhaustraße.

Aus dem Bauwagen wurde nichts entwendet, aus der Hütte drei Bierflaschen und Shisha-Tabak. Vermutlich der oder die selben Tatverdächtigen dürften am Sonntag, 28. März, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr, die Hütte nochmals heimgesucht haben. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und verschütteten das restliche Bier in und um die Hütte herum. Der Polizeiposten Tiengen (Telefon 07741/831 62 83) hat die Ermittlungen übernommen.