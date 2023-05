Kadelburg – Nach dem Umbau und Sanierung präsentiert sich das Vereinsheim in Kadelburg in neuem Glanz.

Am 28. Februar 1970 wurde mit dem Abbruch der Farrenstall (siehe Infokasten) Scheune in Kadelburg begonnen. In den folgenden acht Monaten konnten die Kadelburger Vereine mit der Unterstützung der Feuerwehr und der Landjugend durch hunderte Stunden Eigenleistung, die neue Räumlichkeit zum Feuerwehrhaus und Vereinsheim umbauen. Im Herbst desselben Jahres konnte die Feuerwehr mit ihren bescheidenen Geräten in das neue Gerätehaus in der Kirchstraße umziehen. 2018 zog dann die Abteilung Kadelburg in das neu errichtete zentrale Feuerwehrgebäude im Gemeindezentrum ein.

Der Auslöser für die Sanierung und den jetzigen Umbau dieses Gebäudes, waren die fehlenden Brandschutzvorgaben. Deshalb stand das Vereinshaus im Jahre 2020 eigentlich kurz vor der Schließung. Allein die alte Elektro-Speicherheizung war in einem bedenklichen energetischem Zustand. Sie war teilweise ohne jegliche Dämmung. Es bestanden mangelhafte, sanitäre Verhältnisse und es war eine mangelhafte Raumsituation. Und dem wollte man nun Abhilfe schaffen. Ganz vorn in der Reihe der freiwilligen Umbauhelfern war der Musikverein Kadelburg unter der Leitung von Gerd Bercher. Die Ziele waren: Eine gute Raumausnutzung für die künftigen sechs Vereine und es sollte ein hoher energetischer Standard entstehen. Außerdem ein Anschluss an das kleine Nahwärmenetz mit Hackschnitzel- Heizanlage in der Grundschule Kadelburg. Behindertengerecht, also weitgehend Barrierefrei musste es auch sein, bei gleichzeitiger Erfüllung der hohen Brandschutzanforderungen.

Baukosten

Die Baukosten für dieses Projekt beliefen sich auf rund 1,1 Mio. Euro. Es gab Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Kadelburg II“ inklusive Kinderbetreuungsfinanzierungsprogramm von insgesamt 50 Prozent. Im Erdgeschoss ist eine Räumlichkeit für eine Krippengruppe entstanden, die bis zu zehn Kleinkindern Platz bietet. Die Eröffnung dieser Räume ist für den September 2023 geplant.

Die Gemeinde bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei allen Anwohnern der Kirchstraße für das große Verständnis während der Umbaumaßnahmen. Und bei den Vereinen, die während des Umbaus in andere Räume, wie die Trotte ausweichen mussten. Die Kosten für das komplette Mobiliar inklusive Einbauküchen mussten die Vereine selbst übernehmen. Die Fertigstellung war Ursprünglich für Ende 2020 gedacht, verzögerte sich jedoch durch Lieferschwierigkeiten der Handwerker.

Diese große Investition der Gemeinde zeigt den großen Stellenwert der Vereine in Küssaberg. Wichtig war eine Sanierung und der Umbau in der Ortsmitte und dass es gut zu Fuß erreichbar ist. Das Vereinsleben soll weiterhin im Ort stattfinden.

Programm