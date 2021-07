Küssaberg vor 1 Stunde

TV Kadelburg: Übungsleiterin Eleonore Schmid geht nach 56 Jahren

Nach 56 Jahren Vereinstätigkeit als Übungsleiterin in verschiedenen Ämtern für den Turnverein Kadelburg tätig, gibt nun Eleonore Schmid ihr Amt als Übungsleiterin an ihren Nachfolger ab. „Ich bin nun 86 Jahre alt und da werde ich ein wenig ruhiger treten und Jüngeren das Feld überlassen“, so Eleonore Schmid.