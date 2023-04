Mit neuen Gesichtern im Vorstand startet der Turnverein Kadelburg ins neue Vereinsjahr. Unter Leitung von Bürgermeister Manfred Weber wurden Eva Heck zur Vorsitzenden für Verwaltung gewählt, sie bekleidet gleichzeitig das Amt der Protokollführerin. Ebenfalls neu gewählt wurden Aileen Hirt (Schriftführerin), Anastasia Schlüter (Kassiererin), Nicolina Lovisi (Jugendleiterin), Tim Miersch (Beisitzer Turnrat) und Daniel Gehringer (Kassenprüfer). Im Amt bestätigt wurden Ulrich Hässig (Oberturnwart) und Beate Ebi (Beisitzerin Turnrat).

Die Hauptversammlung hielt der Turnverein Kadelburg erstmals im neuen Vereinsheim ab, dass offiziell am 14. Mai gemeinsam mit den anderen Kadelburger Vereinen eingeweiht wird. Man sah es der Vorsitzenden Mainell Asprion direkt an, wie sie sich freute, die Sitzung in neuen Räumen abzuhalten. Erfreut teilte sie die aktuelle Mitgliederzahl mit: Dem Turnverein Kadelburg gehören 393 Mitglieder an, darunter 251 weibliche und 142 männliche Mitglieder.

Dann waren die Übungsleiter (ÜL) an der Reihe. Bei den Gruppen, die einzeln vorgestellt wurden, kristallisierte sich vor allem heraus, dass es einen sehr guten und regelmäßigen Besuch im Bereich Turnern gab. Beginnend mit der Frauengruppe Ü60, über die Volleyballgruppe, Basketballgruppe und Männerfitness gab es durchweg gute Anwesenheitszahlen. Allerdings wurde auch deutlich, dass noch weitere Übungsleiter benötigt werden. Der TV Kadelburg hofft also auf Unterstützung.

Einen Wechsel gab es bei der Boulegruppe. Die Gründerin dieser Gruppe und Ehrenvorsitzende des TV Kadelburg, Eleonore Schmid, übergab ihren Posten in Abwesenheit an Renate König. Diese bedankte sich in ihrer Antrittsrede für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und lobte die bisherige gute Zusammenarbeit mit Eleonore Schmid. Die Boulegruppe trifft sich seit Juli 2014 jeden Donnerstag im Rheinpark. Gespielt wird auf zwei Bahnen. Sie haben einen eigenen Wanderpokal und haben auch schon auswärts Erfolge erzielt. In der Versammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder geehrt. Darüber werden wir noch berichten.