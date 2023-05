Zahlreiche Gäste, Freunde, Gründungsmitglieder sowie die Mitglieder und Ehrenmitglieder hat die Vorsitzende des Turnvereins Reckingen, Ilse Werner, im Reckinger Dorfgemeinschaftshaus begrüßt. Auch Vertreter der befreundeten Sportvereine und des Narrenvereins Reckinger Schnörri waren da, um 50 Jahre TV Reckingen zu feiern. Nach der Begrüßungsrede tanzten einige Mädchen und Jungen zu Ehren des Turnvereins Reckingen.

Nach einem Essen ließ die Vorsitzende die Geschichte des Vereins Revue passieren. „Auf den Tag genau, am 6. Mai 1971, fand auf Initiative von Else Baldischwieler und Dora Schleising im Gasthaus „Zum Rheintal“ die Gründung statt. Große Unterstützung erhielten sie dabei vom damaligen Bürgermeister Herrmann Schwab. Zuvor wurden alle Reckinger Frauen und Mädchen eingeladen. Es kamen 32 Frauen. Alle unterstützten das Vorhaben und somit stand der Gründung des Vereins nichts im Wege.“

Die allererste Vorsitzende war dann auch Else Baldischwieler und ihre Stellvertreterin Trudi Bächle, Kassiererin wurde Elisabeth Schwab, Schriftführerin Gretel Graf und die erste Übungsleiterin hieß Dora Schleising. Geturnt wurde damals noch in einem Klassenzimmer der alten Schule. Bald wurde ein Jugendgruppe gegründet, in der Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren unter der Leitung von Sonja Baldischwieler trainierten.

1977 kam eine Männergruppe hinzu, und in dieser Zeit wurde Peter Hagen Vorsitzender und Elfriede Palla stellvertretende Vorsitzende. Zwischendurch wurde mit einer zweiten Frauengruppe gestartet und eine Tischtennisabteilung kam hinzu.

1983 übernahm Elfriede Palla den Vorsitz, Stellvertreter wurde Erhard Krumholz. Damals übernahm Marlies Münzel die Frauengruppe, die sie noch heute betreut. Die zweite Frauengruppe übernahm damals Trudi Bächle. 1987 wurde Uschi Vorsitzende, ihr folgte 1990 Heidi Schubert. Seit Januar 1997 ist nun Ilse Werner Vorsitzende.

Sie war hoch erfreut an diesem Abend Gründungsmitglieder zu ehren, die teilweise noch aktiv am Geschehen teilnehmen. Aber auch die passiven wurden geehrt. Eine besondere Ehrung erfuhr Münzel für 40 Jahre als allseits beliebte Übungsleiterin.