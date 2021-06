von Stefan Kurczynski

Wegen der Corona-Beschränkungen 2020 und in diesem Frühjahr hat der Turnverein Kadelburg gleich zwei Hauptversammlung und zwei Jahre bilanziert. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende, Mainell Asprion, folgten die Jahresberichte der einzelnen Gruppen. Aufgelöst haben sich während der Pandemie die Seniorengruppe von Doris Klubert und die „Er+Sie Gruppe“ von Horst Wehrle.

Aber alle anderen, angefangen von der Gruppe Ü60 und Boule, über Volleyball bis hin zur Jugendgruppe „Fit fürs Boxen“, konnten durchaus positiv über die Tätigkeiten berichten. Mainell Asprion gab einen Rückblick auf 2019 und 2020. Der Verein hatte einen Zuwachs um acht auf 417 Mitglieder, darunter 131 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahre.

Ehrungen gab es im Anschluss. Zuerst kamen die ausscheidenden Übungsleiter an die Reihe. Christine Müller, Horst Wehrle und Doris Klubert wurden für herausragenden Leistung geehrt. Mainell Asprion:“ Ihr habt so viel getan, sei es bei Kinderturnfesten, Gauturntagen, Sternwanderungen, Jahresaufführungen oder an den Nikolausfeiern. Ihr werdet uns so fehlen.“ Alle drei erhielten ein Blumenpräsent und einen Gutschein.

Es folgte die Ehrung treuer Mitglieder. 25 Jahre Mitglied sind: Ulrich Ruberg, Brunhilde Fraas, Heiko Andert, Isabell Fisch, Marlies Fisch, Peter Kür und Mainell Asprion. Für 50 Jahre wurden geehrt: Elisabeth Gruhl, Erika Hallmann und Paul Stoll; Anneliese Merkel war verhindert.

Doris Herr erhielt die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Sie wurde für ihr besonderes Engagement seit 1982 im Vorstand geehrt. Von 1983 bis 1990 leitete sie das Mädchenturnen.

Doris Herr wurde einstimmig von der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied des Turnverein Kadelburg ernannt. | Bild: Stefan Kurczynski

Bürgermeister Manfred Weber leitete die Wahlen und zollte dem Verein Lob, wie dieser in der Corona-Krise durchgehalten hat. Gewählt wurden Mainell Asprion (Vorsitzende), Werner Schäuble (Protokollführer), Otto Ebi (Beisitzer), Doris Herr (Besitzerin), Norbert Fischer (Kassenprüfer). Somit war die erste Versammlung beendet. Wir werden über die zweite noch berichten.