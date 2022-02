von Stefan Kurczynsk

Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der 55. Hauptversammlung des Turnvereins Dangstetten in der Dangstetter Halle. Die Versammlung fand unter den derzeit geltenden Corona-Auflagen statt. Deutlich kürzer als sonst üblich viele die Tätigkeitsberichte der drei Vorsitzenden Brigitte Mayer (Vorstand Öffentlichkeit), Maria Sigg (Vorstand Verwaltung) sowie Lucia von Roth (Vorstand Sport) aus.

Denn wegen der Corona-Pandemie konnte kaum etwas unternommen werden. Auch Kassiererin Irene Illmann konnte nicht viel aus ihrem Bereich berichten. Auch die einzelnen Übungsleiter mussten sich kurz fassen, hatten doch die Sportler durch Corona nur bedingt Möglichkeiten, ihren gewohnt geliebten Sport zu betreiben. Positiv erwähnt wurde jedoch, dass schon einige Übungsleiter diverse Kurse absolvierten und ihre Lizenzen erneuern konnten.

Die anschießenden Wahlen gingen unter der Leitung von Bürgermeister Manfred Weber recht zügig über die Bühne. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Öffentlichkeit, Brigitte Mayer, die Vorsitzende Sport, Lucia von Roth, Schriftführerin Sabine Rottenkolber, Gerätewart Günter Haberstock, Wanderwartin Birgit Frey sowie die Beisitzer Gabriela Stäheli (Frauengruppe), Lilo Hilpert (Jedermänner), Birgit Frey (Fitnessgruppe), Rainer Illmann (Männergruppe) und Christel Gehringer (Walkinggruppe).

Der Verein Der Turnverein Dangstetten besteht seit 1966. Dem Verein gehören 148 aktive und 24 passive Mitglieder an, außerdem 94 Kinder. Der Verein besteht aus mehreren Kinder- und Jugendgruppen, fünf Erwachsenengruppen, davon eine Fitnessgruppe, eine Jedermanngruppe und eine Männergruppe. Drei Mal pro Woche wird ein Walking-Treff angeboten. Die Showtanzgruppe Magic Diamonds tritt seit Jahren bei öffentlichen und gebuchten Anlässen auf, derzeit besteht das Ensemble aus zehn Frauen. Für 2022 haben die Magic Diamonds schon fünf feste Termine, unter anderem bei der grenzüberschreitenden Kulturnacht und beim Lions-Club in Bad Zurzach.

Bettina Fritsch wurde nach 14 Jahren Tätigkeit als Kassenprüferin auf eigenen Wunsch verabschiedet. Ihren Posten übernahm Brigitte Altenburger. „Ich beglückwünsche den TV Dangstetten zu so einem großen Vertrauensbeweis an den Vorstand. Das ist in dieser schwierigen Zeit, wo man nicht so recht weiß, wohin das alles geht, besonders wichtig“, kommentierte Bürgermeister Manfred Weber die einstimmige Wahl.

Im Anschluss ehrten die Vorsitzenden gemeinsam zahlreiche langjährige Mitglieder. Für 20 Jahre Zugehörigkeit wurden Laura Eichkorn, Ute Schopen und Maria Sigg geehrt.

Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder: von links Rainer Illman (Beisitz Männergruppe), Gabriela Stäheli (Beisitz Frauengruppe), Sabine Rottenkolber (Schrift), Brigitte Mayer (Vorsitzende Öffentlichkeit), Brigitte Altenburger (Kassenprüferin), Lilo Hilpert (Jedermänner), Birgit Frey (Fitnessgruppe), Lucia von Roth (Vorsitzende Sport). | Bild: Kurczynski, Stefan

Die erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Entschuldigt hatten sich Leonie Mülhaupt und Nico Mathis. Seit 40 Jahren gehört Simone Binkert dem Turnverein Dangstetten an. Auch sie erhielt eine Urkunde sowie ein Präsent. Nicht anwesend war Irene Schnarz. Eine Ehrung erfuhr auch die nicht anwesende Übungsleiterin Kirsten Mathis für ihre Leistungen. Auch Lucia von Roth erhielt für ihre „hervorragende Arbeit im Verein“ einen Blumenstrauß.