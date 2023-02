Der SV Rheintal hat noch bis 15. Februar 31 Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren von der Egypt-German Soccer Academy (Ägyptisch-Deutsche Fußball-Akademie, kurz: EGSA) zu Gast. Begleitet werden sie von vier Trainern. Der Deutsche Dieter Schaudt eröffnete in Sharm el Sheikh diese Schule, die die Nummer eins unter den Fußball Academys sei, so der SV Rheintal. Die Jugendlichen sind alle bei Gastfamilien, die den SV unterstützen, untergebracht. Die EGSA und der SV sind schon seit einigen Jahren freundschaftlich verbunden.

Der SV Rheintal hat ein anspruchsvolles Programm für die Gäste aufgestellt. Der Verein will mit den Kindern und Jugendlichen einiges unternehmen. Unter anderem geplant ist ein Ausflug in den Schwarzwald, hoffentlich mit Schnee, der den Ägyptern unbekannt sein dürfte. Am Sonntag, 12. Februar, findet ein D-C-B-Jugend-Fußballturnier in der Küssaburg-Halle in Rheinheim statt. Es nehmen Mannschaften aus der Schweiz, Deutschland und Ägypten teil. Start des Turniers ist am Sonntag, um 8.30 Uhr. Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucher in der Halle und bedankt sich bei den Gastfamilien der Kinder und Jugendlichen aus Ägypten und dem Kiwanis Club für die Unterstützung.