von tpr

Dass es am Hochrhein immer wieder etwas zu entdecken gibt, können Waltraud (78) und Horst (80) Bräukelgen aus Velbert bestätigen. Bereits zum 50. Mal verbrachte das Ehepaar den Urlaub auf dem Campingplatz „Camping Hochrhein“ in Küssaberg-Kadelburg und wurde hierfür von den Mitarbeiterinnen des hiesigen Tourismusbüros geehrt. Seit 1979 fahren Waltraud und Horst Bräukelgen mindestens einmal im Jahr in die Region. Unter anderem ist es die gute Ausgangslage für verschiedenste Tagesausflüge, die das Ehepaar all die Jahre immer wieder nach Küssaberg zieht. Dankbar für die lange Treue überreichten die Mitarbeiterinnen des Tourismusbüro Sibilla Steinhart und Iris Stritt dem Ehepaar eine Ehrenurkunde, sowie ein Präsent.