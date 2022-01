von Tina Prause

Seitdem im Dezember zwei rund 100 Jahre alte Pappeln in Rheinheim in Höhe des Mehrgenerationsplatz Bädle gefällt wurden, klafft an dem beliebten Platz eine große Lücke. Lediglich eine jetzt alleinstehende Weide ist geblieben. Hier kam es während der Fällarbeiten zu Beschädigungen des Baumes. Weiter hatte so manch ein Spaziergänger den Eindruck, die Arbeiten seien noch nicht abgeschlossen, auch noch viel Geäst umherliegt.

Zuständig für das Rheinufer ist das Regierungspräsidium Freiburg. Diplom-Ingenieur Christoph Dörflinger ist der zuständige Mitarbeiter und informiert zunächst: „Wir greifen möglichst wenig ein in die Natur.“ Er erklärt dies am Beispiel der Fällaktion in Rheinheim. Die beiden Pappeln seien bereits seit Jahren regelmäßig kontrolliert worden, mussten oft von abgestorbenen Ästen befreit werden. Im vergangenen Jahr habe man festgestellt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Bei der beschädigten Weide gehe man davon aus, dass sie im Frühjahr wieder austreiben wird. Ein Fällen des Baumes ist nicht notwendig. Ähnlich verhält es sich mit den Hecken, welche für die Fällarbeiten zurückgeschnitten werden mussten. Auch das aktuell eher unschön anzusehende umherliegende Holz hat einen wichtigen Hintergrund. Es soll dem hier heimischen Biber als Nahrung dienen.

Nicht jeder war einverstanden mit der Fällaktion. Zwischen den Jahren wurden auf den Baumstümpfen der beiden Pappeln Grablichter aufgestellt. | Bild: Tina Prause

Eine Neupflanzung ist aktuell nicht vorgesehen, informiert Dörflinger. Der Bestand ein heimischen Bäumen sei gut und soll weiterhin gefördert werden.