Küssaberg – Eine außergewöhnliche Gemeinderatssitzung hat diese Woche in Rheinheim stattgefunden. Statt normalerweise im Sitzungssaal des Rathauses die Sitzung abzuhalten, wurde in den Inselpavillon ausgewichen. Der Grund bestand darin, dass viele Mitglieder und Freunde des SV Rheintal bei der Sitzung anwesend sein wollten. Und prompt war der Inselpavillon mit mehr als 120 Besuchern voll belegt. Eines der wichtigen Themen der Sitzung war der Antrag des SV Rheintal auf den Neubau eines Kunstrasenplatzes auf dem bisherigen Sportgelände.

Tobias Mülhaupt (Vorsitzender) und Manuel Roder (Beisitzer) erläuterten den Anwesenden die Wünsche des Fußballvereins und was von den Verantwortlichen bisher selbst schon alles unternommen und berechnet wurde. Fakt sei: Der SV Rheintal braucht dringend einen besseren Platz, auf dem der Verein auch bei schlechtem Wetter spielen kann. Ein Kunstrasenplatz wäre dafür die optimale Lösung, so lautet die einhellige Meinung der Mitglieder, die bei einer vorangegangenen außerordentlichen Versammlung ermittelt wurde.

Die Vorteile des Kunstrasens überwiegen gegenüber einem Naturrasen deutlich, sagten die SV-Vertreter. Kunstrasen benötige weniger Pflege. Er wachse im Gegensatz zu natürlichem Rasen nicht. Er müsse daher weder gemäht noch getrimmt, bewässert oder gedüngt werden. Kunstrasen müsse nicht von Unkraut befreit werden und ziehe weder Ungeziefer noch Insekten an. Und diese Plätze seien ganzjährig belastbar. Die Haltbarkeit eines solchen Rasens liege heutzutage bei circa 15 bis 20 Jahren. Zudem sei das Verletzungsrisiko deutlich reduziert. Kunstrasen sei angenehm weich, sodass es beim Spielen und Herumtollen deutlich weniger Beulen oder blaue Flecken gebe. Er sei sogar für Allergiker ideal.

Das Füllmaterial des Kunstrasens bestehe heute aus Quarzsand und Kork, so die Ausführungen des Vorsitzenden Tobias Mülhaupt und seines Beisitzers Manuel Roder, die sich im Vorfeld neben Tim Frey intensiv mit allen Vor- und Nachteilen befasst hatten. Es besteht auch eine Kooperation des SV Rheintal mit der GMS Rheintal. Die Schüler und Schülerinnen der Schule würden auch davon profitieren. GMS-Schulleiter Timo Feigl konnte dies nur bestätigen. Auch habe man die finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwei Jahren berechnet und ausgelotet. Als Ergänzung soll auch noch eine neue Flutlichtanlage mit LED-Leuchten installiert werden. Diese würde zu einer wesentlichen Einsparung der Stromkosten beitragen und deutlich besseres Licht für die Spiele des Vereins bedeuten.

Zusammen mit dem neuen Rasen und der neuen Beleuchtung könnte so viel Geld gespart werden, was auf der anderen Seite der Ausbildung der Spieler wieder zugutekäme. Beim Licht wären das bis zu 70 Prozent Energieeinsparung. Die anschließende Aussprache mit den Gemeinderäten brachte eine durchaus positive Zustimmung und gleichzeitig auch die Freigabe für einen Zuschussantrag der Gemeinde beim Land und die Aufnahme von Haushaltsmitteln im Jahr 2024. Einige andere Fußballvereine in der Region haben bereits einen solchen Kunstrasenplatz und haben laut den SV-Rheintal-Vertretern durchaus positive Erfahrungen damit gemacht.

Heizungsanlage

Anschließend wurde von Gerhard Bachmann vom Planungsbüro Bachmann aus Hohentengen noch einmal der Neubau der neuen zentralen Heizungsanlage der Gemeinde Küssaberg erläutert und der Gemeinderat hat über die Auftragsvergaben entschieden. Voraussichtlich wird mit den ersten Arbeiten bereits Ende des Jahres begonnen.