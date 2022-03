von tpr

Der SV Rheintal hat am vergangenen Wochenende eine Spendenaktion zugunsten der Ukraine durchgeführt. Nicht nur Mitglieder, auch Einwohner der Gemeinde nutzten die Chance, Camping- und Hygieneartikel, Lebensmittelkonserven, Kuscheltiere und vieles mehr vorbeizubringen. Das Vereinshaus des Fußballklubs war nach dem Wochenende mit rund 200 Kartons gefüllt sowie diversen Schlafsäcken, Decken und Kissen.

Kontakt zur Spedition schnell hergestellt

„Irgendwas muss man doch machen“, sagt Carola Wagner vom Vorstandsteam zu den Beweggründen. Über die öffentlichen Medien habe man von dem Unternehmen LOG AG in Stühlingen erfahren, welche Spenden sammeln und diese an die polnische Grenze zum Weitertransport in die Ukraine bringen. Der Kontakt sei schnell hergestellt gewesen, und die Organisation der Spendenaktion startete.

Positives Echo von allen Seiten

Angefangen von der Verwaltung, die mit großen Berichten im Gemeindeblatt die Aktion publik machte, über Zusagen von regionalen Unternehmen bis hin zu privaten Haushalten, stieß das Organisationsteam nur auf positives Feedback. So spendete beispielsweise die Firma Günthart aus Hohentengen diverse Schokoladenartikel und der Camping-Outdoorshop Travel Wheels stellte Schlafsäcke bereit.

Carola Wagner sortiert die gespendeten Produkte, bevor sie in die Transportkisten verpackt werden. | Bild: SV Rheintal

Bürger füllten zudem mit diversen Artikeln, neu oder aus dem eigenen Bestand sowie auch Tiernahrung das Vereinsheim. Geldspenden seien auch abgegeben worden, informierte der Vorstand. „Es ist wirklich toll, wie alle helfen“, resümiert Carola Wagner.

Auch der Spediteur ist beeindruckt

Mittlerweile sind die Spenden für den Transport verpackt und machen sich nun, ebenfalls dank ehrenamtlicher Unterstützung, auf den Weg nach Stühlingen zu dem Transportunternehmen LOG AG. Von hier aus geht es weiter nach Polen. Inhaber Rolf Sperisen ist begeistert von Aktionen wie die des SV Rheintal. „Wir müssen helfen, helfen und nochmal helfen“, sagt der Geschäftsmann, der unter anderem auch Standorte in Polen hat. Hier arbeiten rund 180 ukrainische Staatsbürger für ihn.

Aktion der Spedition LOG Die LOG AG hat auf ihrem Firmengelände in Stühlingen gut 50 Kinder aus der Ukraine aufgenommen. Für die sieben bis 17 Jahre alten Kinder wird Kleidung gesucht, Schuhe und gerne auch Inliner, Bälle oder ähnliches für Freizeitspiele. Auch ein Spendenkonto wurde eröffnet. Alle Details sind im Internet zu finden (log-group.swiss).

„Solange wir können, machen wir weiter“, sagt er und zählt kurz die aktuell benötigten Dinge auf: „Die Menschen in der Ukraine benötigen Lebensmittelkonserven wie Gulasch, Ravioli oder Eintopf sowie Dinge, die man schnell aufreißen und essen kann, wie Schoko-, Müsli- oder Energieriegel.“ Weiter würden für die Menschen im Krisengebiet, hauptsächlich für Männer, Campingartikel und warme Männerkleidung und Schuhe benötigt.

