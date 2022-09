von Tina Prause

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für das Jubiläumswochenende des Küssaberger Fußball Clubs SV Rheintal. Am Freitag, 23. September, und Samstag, 24. September, möchte der Traditionsverein mit Mitgliedern, Freunden, Fans, Wegbegleitern und allen, die gerne mitfeiern möchten, auf das „75+1“-Jubiläum anstoßen. Nachdem das geplante Fest im vergangenen Jahr noch ausfallen musste, soll nun unter dem Motto „O‘zapft is“ zünftig auf den Geburtstag des Sportvereins angestoßen werden.

Der Blick ins Programm

„Beim SV Rheintal ist jeder willkommen“, sagt Robin Hein, Mitglied des Vorstands und Organisator der Jubiläumsfeierlichkeiten, voller Vorfreude auf das abwechslungsreiche Programm. Am Freitag um 17.30 Uhr öffnet der SV Rheintal das Festzelt mit einem großen Handwerkervesper. Bei der musikalischen Begleitung ist der Verein der Heimatgemeinde treu geblieben.

Der Verein Der SV Rheintal wurde am 27. Juli 1946 gegründet. Gründungsmitglieder waren Willi Boy, Karl Fromm, Eugen Haberstock, Gustav Mühlhaupt, Egon Pfeffer, Ernst Reiser, Emil Volk und Heinrich Volk. Heute gehört der Fußballverein zu den größten Vereinen der Gemeinde Küssaberg und ist unter anderem für seine Jugendarbeit bekannt. Von den circa 400 Mitgliedern sind rund 145 Kinder und Jugendliche dabei. Die Nachwuchsspieler des SV Rheintals werden von 20 Jugendtrainern in elf Mannschaften betreut.

Die Musikvereine Dangstetten, Rheinheim und Kadelburg werden für einen kurzweiligen Abend und gute Stimmung sorgen. Ebenfalls geplant sind Auftritte von Küssaberger Vereinen, wie beispielsweise von den Landfrauen Kadelburg. Das offizielle Warm-Up startet gegen 22 Uhr und wurde von der ersten Mannschaft organisiert. Neben einem Barbetrieb sorgt DJ Lumex dann für entsprechende Partystimmung.

Atomendlager Update: Nach Endlager-Veranstaltung: Hohentengen fühlt sich von Schweiz nicht ernst genommen Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag soll es zünftig werden. Für das offizielle Jubiläum hat der Verein ein Oktoberfest organisiert. Haxen, Hähnchen, hausgemachter Kraut- und Kartoffelsalat sowie Schüblinge, Pommes, Curry- und Bratwürste stehen ab 18 Uhr auf der Speisekarte. Musikalisch abgerundet wird die Eröffnung vom Musikverein Stetten-Bergöschingen. Ab etwa 20 Uhr übernimmt dann Allgäu Power und soll für eine authentische Oktoberfest-Stimmung sorgen.

Wie kann ich teilnehmen?

Das Angebot am Freitag ist ohne Voranmeldung möglich. Für den Samstag läuft aktuell der Kartenvorverkauf. Eine Karte kostet 39 Euro. Im Preis inbegriffen sind ein Essen nach Wahl und zwei Getränke. Die Maß kostet übrigens 9,50 Euro und liegt damit deutlich unter dem diesjährigen Preis (etwa 13 Euro) beim Oktoberfest in München. Karten können über die Homepage des Vereins (www.sv-rheintal.de) bestellt werden. „Wir freuen uns über alle, die kommen und mit uns das Jubiläum feiern“, sagt Robin Hein. Sicher ist: Der SV Rheintal wird an diesem Wochenende beweisen, dass er nicht nur auf dem Sportplatz punkten kann.