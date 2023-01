von Stefan Kurczynski

An der letzten Mitgliederversammlung des SV Rheintal am 18. August 2022 konnte trotz intensiver Suche kein neuer Vorstand gefunden werden. Am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr findet nun im Vereinsheim eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Küssaberger Fußballvereins statt. Falls in der Sitzung erneut kein neuer Vorsitzender gefunden wird, droht dem Verein das Aus.

Blick auf die Vorgeschichte

Der bisherige Vorstand Harald Erlemann hatte am 1. Oktober 2021 sein Amt nach 20 Jahren niedergelegt. Seither leitete Alexander Ziegler kommissarisch den Verein. Der aktuelle Vorstand besteht zurzeit aus zehn Personen und ist somit breit aufgestellt. Die Aufgaben sind gut verteilt. Bei der Hauptversammlung am 27. Januar wird auch über eine Satzungsänderung abgestimmt, die für die Zukunft dann auch ein Vorstandsteam von mehreren gleichberechtigten Vorsitzenden ermöglichen soll. Bei Interesse bitte melden bei Alexander Ziegler, Telefon 0172/7446098 oder per E-Mail (webmaster@sv-rheintal.de).

Der SV Rheintal wurde am 27. Juli 1946 gegründet und steht sportlich momentan sehr gut da. Er hat aktuell 435 Mitglieder, davon sind 155 Jugendliche. Die erste Mannschaft spielt aktuell in der Kreisliga A und ist Tabellenvierter mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die zweite Mannschaft hält als Aufsteiger in der Kreisliga B als Tabellenzehnter sehr gut mit.

Aktuell hat der Verein zehn Jugendmannschaften. Es bestehen von der A-Jugend bis zur D-Jugend Spielgemeinschaften mit dem FC Hochrhein. Die Kooperation der beiden Vereine funktioniert seit Jahren sehr gut. Die A-Jugend spielt in der Landesliga und die B-Jugend spielt in der Bezirksliga.