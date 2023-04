Zum zehnten Mal haben sich die Mitglieder des Dä Dangstetter Skiclubs zur Hauptversammlung getroffen. Der Vorsitzende Peter Rottenkolber war ein wenig betrübt, war es doch in der jüngsten Saison nur zweimal möglich, einen Ausflug zum Skifahren zu machen. Bereits der erste nach Montafon Silvretta am 29. Dezember musste wegen zu wenig Schnee und einer schlechten Wetterprognose abgesagt werden. Am 14. Januar ging es nach Davos Parsenn. Auch der für 18. März nach Damüls/Mellau geplante Ausflug fand statt. Die Abschlussfahrt im April wurde wegen zu geringer Teilnahme abgesagt. Dafür sei der dreitägige Ausflug auf den Hoch-Ybrig im Clubhaus Türkenbund in der Schweiz ein voller Erfolg gewesen.

Im Rückblick merkte Rottenkolber an, dass im Oktober den Gemeinderäten von Küssaberg die neuen Vereinsräume vorgestellt und gezeigt wurden, welche Leistung von den Vereinen erbracht wurde und, in welchem guten Zustand die Räume nun sind. Dabei waren auch einige Gemeinderäte das erste Mal in diesen Räumen, die sie vorher noch nicht kannten.

Weiter erwähnte er die Narrentreffen, an denen der Skiclub teilnimmt. Er bedankte sich bei Matthias Köpfler für die Bereitstellung der Halle zum Bau des Fastnachtswagens und bei Hubert Mayer, der dem Verein ein Notstromaggregat zur Verfügung gestellt hat, das er behalten darf. Der Tenor aus dem Vorstand: Der Verein wird noch familienfreundlicher. Skifahren soll weiterhin ein bezahlbarer Sport bleiben, auch für kinderreiche Familien.

Die Wahlen leitete Bürgermeister Manfred Weber. Wiedergewählt wurden Peter Rottenkolber (Vorsitzender), Michael Mülhaupt, Matthias Mülhaupt, Matthias Köpfler und Mario Kowalenko (alle Beisitzer), Andreas Eckert (Schriftführer), Rainer Berger (Kassierer) und Ralf Baumgartner (stellvertretender Vorsitzender). Der Verein freut sich auf die Teilnahme am Jubiläum der Gemeinde Küssaberg. Zudem feiert der Verein am 14. November sein zehnjähriges Bestehen unter dem Motto „Isches daheim grusig oder nass, do häsch bim Dä Dangstetter Skiclub immer Sunne, Schnee und Spaß.“