von Stefan Kurczynski

Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der letzten Hauptversammlung des DRK-Ortsverein Küssaberg in den Räumen der Feuerwehr. Bereitschaftsleiter Walter Probst eröffnete die Sitzung, nicht ohne die Mitglieder zu erwähnen, die sich entschuldigt hatten. Allen voran den bis dato amtierenden Vorsitzenden Alexander Fink. Zu seiner Nachfolgerin wählte die Versammlung Liselotte Noth.

Hochrhein Raus aus der Sucht: Eine trockene Alkoholikerin spricht über ihre Abhängigkeit und darüber, was ihr geholfen hat Das könnte Sie auch interessieren

„Ganz besonders möchte ich unseren Vorsitzenden Alexander Fink entschuldigen, der auf eigenen Wunsch sein Amt gerne an jemand anderen übergeben möchte“, erklärte Probt zu Beginn. Fink könne krankheitsbedingt nicht an dieser Versammlung teilnehmen. Alexander Fink wurde 1998 zum Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins gewählt und „hatte all die Jahre immer ein offenes Ohr für unsere Belange und Probleme gehabt“, so Probst weiter.

Wutöschingen Unbekannter schießt auf Katze: Oskar muss eingeschläfert werden Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben ihm sehr viel zu verdanken und wünschen ihm von hier aus alles Gute.“ Im weiteren Verlauf verlas Albert Nies das letzte Protokoll. Walter Probst teilte den Anwesenden mit, wieviel Arbeitsstunden der Ortsverein trotz Corona geleistet hatte. Außer einem angesetzten Blutspendetermin konnten während Corona keine Veranstaltungen betreut werden.

Hochrhein Manfred Lucha räumt Zweifel aus: „Natürlich kommt das Zentralklinikum in Albbruck“ Das könnte Sie auch interessieren

Alle Feste, wie zum Beispiel der Mini-Marathon, das Dorffest Dangstetten und auch der „Schau und trau dich Tag“ der Feuerwehr konnten nicht durchgeführt werden. Feste, bei denen immer eine Gruppe des DRK Küssaberg anwesend sein muss, wurden abgesagt. Schulungen und Lehrgänge hätte so weit wie möglich noch durchgeführt werden können. Dennoch hatten sie trotz Corona etliche Einsätze als Helfer vor Ort. „Hygiene wurde auch bei diesen Einsätzen immer groß geschrieben. So wurde bei jedem Einsatz die Schutzmaske, ein spezieller Kittel und eine Schutzbrille getragen.“

Der Vorstand des DRK Küssaberg (von links): Markus Gießler (Kassenprüfer), Thomas Rogge (Kassierer), Walter Probst (Bereitschaftsleiter), Renate Reinhart (Kreisbereitschaftsleiterin), Liselotte Noth (Vorsitzende), Albert Nies (Schriftführer), Rosemarie Morath (stellvertretende Vorsitzende), Michael Schweizer (Leiter Jugendrotkreuz), Michael Köpfer und Andreas Schnäbele (Materialwarte). | Bild: Kurczynski, Stefan

Die Wahlen wurden von Bürgermeister Manfred Weber geleitet. Zur neuen Vorsitzenden wurde Liselotte Noth gewählt, zu ihrer Stellvertreterin Rosemarie Morath, Bereitschaftsleiter ist wieder Walter Probst. Jugendrotkreuzleiter bleibt Michael Schweizer.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Verantwortung für die Kasse hat nun Thomas Rogge inne. Schriftführer ist weiterhin Albert Nies und er sowie Markus Gießler fungieren als Kassenprüfer. Als Bereitschaftsärztin agiert weiterhin Paulina Hauck und Michael Köpfler und Andreas Schnäbele übernehmen das wichtige Amt der Materialwarte. Geehrt wurden Thomas Rogge für zehnjährige Mitgliedschaft Jahre sowie in Abwesenheit Tanja Schweizer und Günther Probst für 15-jährige Treue.