von Stefan Kurczynski

Nicht entmutigen lassen sich die Sportler in Küssaberg vom Coronavirus. Sie müssen angesichts des Sportverbots in Hallen und auf Fußballplätzen wegen der Corona-Pandemie bloß kreativ sein, wie das Beispiel der Fördergruppe des Turnvereins Rheinheim mit ihrer Übungsleiterin Gaby Bendick zeigt. Sie instruiert ihre Schützlinge per WhatsApp.

Jana Maier bei ihren täglichen Übungen auf dem Airtrack im Wohnzimmer. | Bild: Privat/Küpfer

Sabine Pönitz macht nicht nur regelmäßig Krafttraining: „Ich halte mich fit mit Workouts, die andere Sportler auf social Media gepostet haben, oder mit unserem eigenen Training (Klappmesser, Liegestütze, Schweizer Handstand etc.). Joggen gehe ich jetzt auch wieder öfter, und auf dem Trampolin bin ich eigentlich auch jeden Tag. Das Reck, das ich mir selber vor einem Jahr zusammengebastelt habe, wird jetzt auch mal richtig benutzt. Jeden Tag mache ich dort meine fünf bis zehn Kippen.“

Zeit zum Kochen und Backen

Emilia Faustini ist Schülerin der kaufmännischen Schulen in Waldshut und zwei Wochen in Quarantäne. „Also ich bin einfach froh, wenn ich wieder ‚frei‘ bin. Ich hab‘ relativ viel Schulzeug zu machen und Unterricht über den Computer, was sehr komisch ist. Dafür backe und koche ich viel, probiere neue Gerichte aus, die meine Familie ausprobieren muss. Ich mach‘ Krafttraining aus dem Turnen und von einer App.“ Mütter aus dem Turnverein schreiben, dass die Kinder im Wohnzimmer turnen. Viele haben auch ein eigenes Trampolin und üben Überschläge und Flickflacks. Bei einigen steht ein eigenes Reck im Garten. Aber alle vermissen die Gemeinschaft des Vereins.

Schwanger

Karina Frommherz ist schwanger und erzählt: „Ich schieb meine Kugel vor mir her, und Treppensteigen ist derzeit Workout genug. Ansonsten dehne ich mich ein wenig, um nicht einzurosten. Die Übungen sehen im Moment ungalant aus.“

Mario Blatter hat sich eine Kletterausrüstung gekauft. Statt in die Kletterhalle geht er nun raus in die Natur und klettert in den Bäumen. Auch er betont: „Hoffentlich geht das Turnen bald wieder los.“

Kleine Sportler mit viel Energie

Auch beim SV Rheintal ruht das übliche Training. Marc Gosse ist einer von vier Trainern der Fußballjugend und zugleich auch Vater. „Ich versuche natürlich, die Energie meines Sohnes Noah in dieser schwierigen Zeit in die richtigen Bahnen zu lenken. Nach der ohnehin langen Hallensaison ist die Lust riesengroß, draußen mit seinen Freunden zu kicken, aber leider nicht umsetzbar, was die Jungs sehr traurig macht. Wir nutzen vor allem täglich den Hofplatz am Haus, um zu trainieren und dann auch gerne mal solche Aktionen wie die von Toni Kroos auf YouTube. Wir informieren auch die Eltern per WhatsApp über die Übungen und hoffen, dass die Jungs zu Hause damit am Ball bleiben.“