Küssaberg – Viel los gewesen ist auf der Tennisanlage des Tennisclubs Küssaberg am vergangenen Wochenende. Bei etwas kühlen, aber für den Tennissport idealen Wetterverhältnissen spielten 25 Teilnehmer fünf Runden à 20 Minuten, um einen Gesamtsieger des internen Gauditurniers zu ermitteln. Dabei hat sich Rolf Marder knapp gegen die Konkurrenz aus dem Verein durchgesetzt. Der Abstand zu gleich mehreren punktgleichen Teilnehmern war hauchdünn.

Das Besondere an diesem Turnier, das von Jens Kalchthaler und Lukas Hilpert geleitet wurde: Es handelte sich um eine Doppel-Konkurrenz, bei der die jeweiligen Partner und Gegner vor jeder Runde neu ausgelost wurden. Dabei wurden auch Frauen und Männer gemischt. Es war also für die Spielerinnen und Spieler des Tennisclubs Küssaberg nicht ganz einfach, weil sie sich ständig auf neue Verhältnisse einstellen mussten. Dennoch hat es allen Spaß gemacht und der Hauptzweck, insbesondere die teilnehmenden Neueinsteiger im Tennisclub Küssaberg zu integrieren, wurde erfüllt. Den Abschluss des Tages bildete ein gemütliches Beisammensein bei Speisen, Getränken und angeregten Gesprächen.

Der Tennisclub Küssaberg wurde im Jahr 1974 gegründet, feiert also im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen und verzeichnet seit zwei Jahren einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Allein 41 Mitglieder unterstützen den Verein passiv. Und auch vier Ehrenmitglieder gibt es. Insgesamt sind auch 18 Jugendliche, Auszubildende oder Studenten im Verein. Jedes Jahr finden Turniere statt. Aktiv ist der Verein jedes Jahr bei der Ferienfreizeit der Gemeinde Küssaberg dabei. Vorsitzender ist Alexander Wittwer. Kontakt zum Verein ist möglich per E-Mail an info@tc-kuessaberg.de, über die Internetseite unter www.tc-kuessaberg.de sowie über www.instagram.com/tc_kuessaberg.