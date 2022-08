von Stefan Kurczynski

Um den neu eingeführten Wanderpokal des Boule Sports in Kadelburg spielten am letzten Donnerstag zwölf Teilnehmer auf dem Bouleplatz in Kadelburg. Auf vier Bahnen wurde gespielt und sich wirklich nichts geschenkt.

Hochkonzentriert ging es zur Sache. | Bild: Stefan Kurczynski

Coronabedingt hatten die Sportler lange keine Möglichkeit zu spielen, umso mehr freuen sich alle, endlich wieder diesen Sport auszuüben. Das eigentlich aus Frankreich stammende Kugelspiel ist nun auch hierzulande ein Renner geworden.

Boule-Gruppe Die Kadelburger Boule-Gruppe existiert seit 2014 und hat sich ursprünglich aus dem Turnverein Kadelburg entwickelt. Geleitet wird sie von Eleonore Schmid, einstige Mitgründerin des Kadelburger Turnvereins. Die Spielsaison ist von etwa Mitte April bis Mitte November. Durchgehend, auch während der Ferienzeit. Dieses Spiel eignet sich für Spieler fast jeden Alters. In Kadelburg kann auf zwei Bahnen mit jeweils zwei Mannschaften gespielt werden und wenn mehr Platz gebraucht wird, ist auch schnell eine weitere Bahn aufgebaut. Beim Boule werden soziale, kommunikative, motorische und sensorische Fähigkeiten angesprochen, gefestigt und spielerisch eingeübt. Die Gemeinschaft, Geselligkeit und Kommunikation werden so gefördert. Im Augenblick sind 19 Personen aktiv bei dieser Gruppe. Tendenz steigend. Coronabedingt hatten die Sportler lange keine Möglichkeit zu spielen, umso mehr freuen sich alle, endlich wieder diesen Sport auszuüben. Spiel und Spaß für jedermann.

Mit „Boule“ verbinden viele Deutsche aber auch das von den Franzosen auf öffentlichen Plätzen ausgetragene Freizeit-Kugelspiel. Dass es nun aber auch in Küssaberg seine Freunde gefunden hat, die sogar 2015 und 2016 an Turnieren des deutsch-französischen Freundeskreises in Lauchringen als „Parkeulen“ und „Insel Bieber“ teilgenommen haben, hatte man nicht gleich auf dem Schirm.

Die Sieger des Wanderpokals, Doris Herr und Wolfgang Bunk. | Bild: Stefan Kurczynski

Auch in diesem Jahr haben sie jetzt ihr eigenes internes Turnier veranstaltet. Initiatorin und Gründerin der Boule Gruppe, Eleonore Schmid klärt gerne die neuen Spieler auf, welche Begriffe beim Spiel wichtig sind. So wird zum Beispiel die Zielkugel „Schweinchen“ genannt. Sogenanntes Drücken und Wegschießen wird schnell erlernt.

Geschichte

Spiele, bei denen Kugeln auf ein Ziel geworfen werden, sind schon seit der Antike bekannt. Im 2. Jahrhundert nach Christus beschrieb der Gelehrte Iulius Pollux ein Spiel, bei dem Kugeln auf einen Ziegelstein geworfen wurden. Boule hat seine Wurzel in diesem im Römischen Reich verbreiteten Spiel.