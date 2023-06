21 Kinder haben an der Ganztagsbetreuung in den Pfingstferien teilgenommen. Die Federführung des Betreuungsangebots der Gemeinde Küssaberg hatte die Erzieherin und Spieltherapeutin Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro Küssaberg. Unterstützt wurde sie von der Diplomsozialpädagogin Alexandra Feldmeier.

Ganz stolz berichtet Lion, was er so alles erlebt hat: „Besonders die Filmnacht hat mir am besten gefallen. Und die Übernachtung in der Schule.“ Am ersten Tag ging die Gruppe zum Dartspielen in den Rheinkeller nach Kadelburg. Der Hintergrund war, dass Kinder immer wieder Steine vom Gelände der Grundschule in den angrenzenden Garten des Rheinkellers geworfen hatten und die dort lebenden Tiere dabei verletzt wurden. Auch zerstörten diese Steine das Messer des Rasenmähers des Gastwirtes. Am Mittwoch stand der Besuch des Schwarzwaldhauses der Sinne in Grafenhausen an. Dort konnten die Kinder alles riechen, tasten, fühlen und hören. Weiter ging es dann zum Kugelwaldpfad in Ühlingen-Birkendorf, was für die Kinder ein besonderes Erlebnis war.

Der Höhepunkt für die Kinder war die Kinonacht in der Grundschule, wo sie in der Aula übernachten durften. Gezeigt wurde der zweite Teil des Films „Rico, Oskar und das Herzgebreche“. Gewöhnlich wurde während der Ganztagsbetreuung in der Mensa der Schule gekocht, am Donnerstag bekamen die Kinder das Mittagessen aus Lauchringen geliefert.

Silvia Schindler hatte auch noch Unterstützung von drei spanischen Erzieherinnen, die hier zurzeit auch ihre Ausbildung machen. Ihr zur Seite standen Maria, Mereia und Paula. Diese drei spanischen Erzieherinnen müssen 240 Arbeitsstunden mit Schulkindern nachweisen und eine Facharbeit schreiben, damit ihre Erzieherausbildung hier in Deutschland anerkannt wird. Sie halfen auch am Freitag mit, als die Kinder mit Begeisterung Schmusekissen hergestellt haben. Und alle freuen sich schon auf die Ferienfreizeit in den Sommerferien in der Gemeinde Küssaberg, die auch schon in den Startlöchern steht.

Informationen zur Ferienbetreuung gibt es im Internet unter www.gemeinde-kuessaberg.info/service/bekanntmachung/kinder- und Jugendbuero oder beim Kinder- und Jugendbüro, Silvia Schindler, Gemeindezentrum 1, E-Mail: schindler.silvia@kuessaberg.de sowie bei Alexandra Feldmeier in der GMS Rheintal, per E-Mail an feldmeier.alexandra@kuessaberg.de. Gesucht werden auch noch ehrenamtliche Helfer.