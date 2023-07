Die Sparkasse Hochrhein hat 12.986,00 Euro an die Vereine in Küssaberg gespendet. Dafür hat der Gemeinderat mit Bürgermeister Manfred Weber einen Verteilvorschlag erarbeitet. Vor Kurzem trafen sich die Vereinsvertreter im Sparkassencenter Küssaberg, um die Geldspenden symbolisch von David Gerstner, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, in Empfang zu nehmen.

Bürgermeister Manfred Weber nutzte die Gelegenheit, dem Sparkassenvorstand im Namen aller Vereine für die Unterstützung zu danken. „Ich bedanke mich für dieses deutliche Zeichen der Verbundenheit mit der Region, mit den Gemeinden und allen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtigen Vereinen.“ Jedes Jahr gingen beim Gemeinderat mehr Vereinsanträge zur Berücksichtigung bei der Ausschüttung ein, als erwartet. Der Gemeinderat versuche, möglichst vielen Interessen dabei gerecht zu werden.

„Schon die Zahl der 20 anwesenden Vereinsvertretern zeigt, wie wichtig die Sparkassenmittel für das Vereinsleben geworden sind und ich freue mich, dass die Sparkasse nach wie vor zu diesem sozialen Engagement steht.“ David Gerstner freute sich, an diesem Tag dabei sein zu dürfen, wenn diese Spenden verteilt werden. Die symbolische Übergabe machte dann Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden. Sie überreichte den Vereinsvertretern einen Umschlag. Dabei konnte jeder noch einmal erwähnen, warum diese Spende gerade für seinen/ihren Verein so wichtig sei. Dabei ging es zum Beispiel um Sanitäre Reparaturen, um die Reparatur von Musikinstrumenten, genereller Unterstützung bei der Vereinsarbeit und die Anschaffung bzw. Reparatur von Sportgeräten. David Gerstner wünschte allen Vereinen, dass sie wieder optimistisch in die Zukunft schauen und ist überzeugt davon, dass die Geldspenden von fast 13.000 Euro an die Vereine richtig und gut investiert sind. Er bedankte sich mit Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, und dem Leiter des Sparkassencenters Kadelburg Bodo Zipfel sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zweigstelle für das spürbar große ehrenamtliche Engagement in Küssaberg und wünschte allen eine erfolgreiche Zukunft. Im Anschluss genossen die Vereinsvertreter noch einen regen Austausch.