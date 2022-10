von Tina Prause

Nicht nur Kindern, sicher auch ein Großteil mancher Küssaberger Bürger, welche in Rheinheim oder Kadelburg den Kindergarten besucht haben, ist der Name Renate Frerich ein Begriff. Seit mehr als 40 Jahren war die Erzieherin Teil der hiesigen Kindertageseinrichtungen. Nun wurde sie, ebenso liebevoll wie sie all die Jahre Drei- bis Sechsjährige begleitete, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Lauchringen Barrierefrei mit bunten Steinen: Familienzentrum will mit Legosteinen Rampen bauen Das könnte Sie auch interessieren

Kolleginnen, Bürgermeister Manfred Weber, die Verwaltungsmitarbeiterinnen Kerstin Dißelhoff und Sabrina Wesner, sowie eine Vielzahl an Kindern ließen es sich nicht nehmen, die frischgebackene Rentnerin mit einer Vielfalt von Liedern, Gedichten, Ansprachen und Geschenken zu verwöhnen. „Ein herzliches Dankeschön für 41 Jahre!“ fasste Bürgermeister Manfred Weber im Name aller zusammen.

Waldshut-Tiengen So erobert der Schweizer Autor Arno Camenisch die Welt und die Waldshuter Zuhörer Das könnte Sie auch interessieren

Im Juli 1981 startete Renate Frerich im Kindergarten Kadelburg, dessen Belange sie auch zeitweise als Leiterin führte. Auch nachdem sie selbst eine Familie gründete, blieb sie dem Küssaberger Nachwuchs treu, wechselte einige Jahre später in die Einrichtung nach Rheinheim. Bürgermeister Manfred Weber beschrieb Renate Frerich im Rahmen der Verabschiedung als „feste Größe und Konstante“. Jahrzehntelang wurde unter ihrer Anleitung gespielt, gebastelt, gemalt und gesungen. So manch ein ehemaliger Schützling konnte sich über ein Wiedersehen freuen, wenn der eigene Nachwuchs alt genug für den Kindergarten war.

Dank an beliebte Erzieherin

„Ich schenk dir einen Regenbogen“ sangen die Kinder zum Abschied und überreichten der beliebten Erzieherin Geschenke, die ihr für den neuen Lebensabschnitt die „viele freie Zeit“ versüßen sollen. Und sicher wird es sich Renate Frerich auch nicht nehmen lassen, ab und zu als Besucherin in der Kindertagesstätte in Rheinheim vorbeizuschauen.