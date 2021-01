von Leserreporter

Impressionen im Schnee aus Küssaberg und Klettgau haben zahlreiche Leser fotografiert und uns zugeschickt.

Beeindruckend

Bild: Andreas Stoll

Eine traumhafte Aussicht präsentiert sich bei Schnee im Sonnenschein in Klettgau.

Malerisch

Bild: Andreas Stoll

Spuren im Schnee in Klettgau.

Spitz

Bild: Andreas Stoll

Diese natürliche Eiskunst gab es in Klettgau zu sehen.

Getarnt

Bild: Raphaela Biermann

Ein Auto ist in Kadelburg völlig eingeschneit.

Gemütlich

Bild: Raphaela Biermann

Die Familie von Raphaela Biermann in Kadelburg hat ein Iglu aus Schnee gebaut und es beleuchtet.

Heimelig

Bild: Raphaela Biermann

„Wir haben ein Iglu aus Schnee gebaut und dies auch noch beleuchtet. Ein toller Spaß! Drin ist Don Biermann, fünf Jahre alt, aus Kadelburg“, schreibt die Fotografin.

Dackel im Winter

Bild: Annchen Harms

Dieses kleine Kunstwerk war im Wald oberhalb von Kadelburg zu entdecken.

Aufgereiht

Bild: Rolf Bendel

Eine weiße Hutparade gibt es an einer Pferdekoppel am Hinterbach im Küssaberger Ortsteil Rheinheim zu bewundern.

Majestätisch

Bild: Rolf Bendel

Diese schneegekrönte Baumkrone präsentiert sich am Campingplatz im Küssaberger Ortsteil Kadelburg.

Berühmt

Bild: Sabrina Wehrle

Diesen Snoopy-Schneemann hat Sabrina Wehrle fotografiert.

Blick über die Grenze

Bild: Horst Wehrle

Horst Wehrle hat dieses Bild am Freitag 15. Januar 2021 am Rheinweg in Küssaberg aufgenommen. Es zeigt den Blick über die Grenze ins Nachbarland Schweiz.

Herrlich

Bild: Ulrich Schmidt

Eine idyllische Winterlandschaft in Bechtersbohl.

Hübsch

Bild: Renate Suter

Aufgetürmte Schneekegel liegen auf Zaunpfählen in Küssaberg.

Hügelig

Bild: Renate Suter

Eine Tannenbaumplantage in Küssaberg ist mit Schneekuppeln zugedeckt.