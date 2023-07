Der Küssaberger Ortsteil Dangstetten hat ein erfolgreiches Dorffest gefeiert. Das Fest begann pünktlich am Samstag um 18 Uhr begann. Während der Musikverein Dangstetten aufspielte, stach Alexander Teufel vom Studhof Dangstetten das Bierfass an. Teufel war zum erste Mal mit seinen Produkten beim Dorffest dabei, daher wurde ihm die Ehre zuteil, den Fassanstich zu übernehmen.

Ihm zur Seite standen die Mitinitiatoren Johannes Gey, Vorsitzender der Guggenmusik Hinterbachsürpfler, Sven Volk, Vorsitzender des Narrenvereins Dangstetten, Matthias Rufledt, Vorsitzender des Förderverein der Guggenmusik Hinterbachsürpfler, Thomas Baumgartner, Sprecher der Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten und Bürgermeister Manfred Weber. Erstmals war auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner dabei. Beherzt schlug Alexander Teufel den Hahn ins Fass und unter allgemeinem Beifall ertönte recht schnell „O‘zapft is“.

Beim Fassanstich (von links): Johannes Gey, (Vorsitzender Guggenmusik Hinterbachsürpfler), Alexander Teufel (Studhof Dangstetten), Sven Volk, (Vorsitzender Narrenverein Dangstetten), Matthias Rufledt (Vorsitzender Förderverein Hinterbachsürpfler), CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner, Thomas Baumgartner (Sprecher der Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten) und Bürgermeister Manfred Weber. | Bild: Stefan Kurczynski

Felix Schreiner, der seit vielen Jahren Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein ist, bemerkte in seiner Begrüßungsrede, dass er die Musiker des Musikvereins Dangstetten bewundere, wie sie der Hitze trotzten und die Gäste mit toller Musik unterhielten. „Wir werden dafür sorgen, dass ihr gleich etwas zu trinken bekommt“, versicherte er. Den Worten konnte sich Bürgermeister Manfred Weber nur anschließen und half nach dem Fassanstich bei der Bierverteilung.

Auf dem Dorfplatz in Dangstetten war fast kein Platz mehr zu finden. | Bild: Stefan Kurczynski

Aber nicht nur die Musik war an diesem Tag der Hit, zahlreiche helfende Hände sorgten im Hintergrund für ein Gelingen des Dorffestes. Serviert wurden unter anderem gegrillte Hähnchen, Zanderfilets in vielen Variationen, Hamburger oder Vegetarische wie Rösti und Egg Burger. Die Bedienungen hatten an diesem Tag alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen.

Der an diesem Tag wohl heißeste Platz war der Hähnchen-Grill von Herbert Volk und seinem Sohn Michael. | Bild: Stefan Kurczynski

Zwischendurch gab es vom Kindergarten Dangstetten ein schönes Unterhaltungsprogramm für die Kinder. Die Krönung des Abends war der Auftritt der Magic Diamonds aus Dangstetten. Die Frauen lassen sich für ihre Kostüme immer wieder etwas Neues einfallen, dieses Mal traten sie in Charleston-Kleidern aus den 20er-Jahren auf.