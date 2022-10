von Tina Prause

Wie die Energieversorgung in Küssaberg gesichert werden soll, war Thema in der Sitzung des Gemeinderats. Neben den Vorgaben aus der Bundesverordnung wurde die allgemeine Situation in der Gemeinde reflektiert und besprochen. Bürgermeister Manfred Weber fasste zusammen: „Auch Beschlüsse zu aktuellen Energiesparmaßnahmen müssen langfristig sinnvoll und nachhaltig sein. Unser Gemeinderat verfolgt diese eigene Richtlinie seit vielen Jahren und unsere Gemeinde ist mit dieser Zielsetzung immer gut gefahren.“

Wie ist die Ausgangslage?

Schon viele Jahre vor der aktuellen Energiekriese befassten sich Verwaltung und Gemeinderat mit Einsparmöglichkeiten und setzte diese um. Hierzu gehören unter anderem der sukzessive Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung. Seit einigen Jahren werden in der Gemeinde Küssaberg sukzessive die Straßenlaternen auf LED umgestellt. Aktuell geht die Verwaltung davon aus, Ende des Monats 80 Prozent der gesamten Laternen umgestellt zu haben.

Zudem wurden in den in gemeindeeigenen Häusern die alten Nachtspeicheröfen ausgetauscht und die HÄuser energetische saniert.

Weiter wurden vor wenigen Wochen die Möglichkeiten besprochen, neue PV-Anlagen auf den Dächern gemeindeeigener Immobilien zu installieren. Zudem gibt es seit eineinhalb Jahren das Car-Sharing-Angebot.

Was ändert sich jetzt?

Beleuchtung

Bisher wurde die Straßenbeleuchtung von 0.30 bis 5 Uhr ausgeschaltet. Zukünftig werden die Laternen von 23.30 Uhr bis 5.30 Uhr ausgeschaltet sein. Mit diesem Schritt wird zusätzlich zur Umstellung auf LED weiterer Strom eingespart werden.

Außenbeleuchtungskonzepte, wie beispielsweise beim Rathaus, sollen zudem überprüft werden.

Gemeindeeigene Immobilien

Generell soll in Kindergärten und Schulen geprüft werden, ob im normalen Unterhalt sinnvolle Einsparmaßnahmen möglich sind. Hier werden die Mitarbeiter des Bauhofs und Hausmeister aktiv werden.

Dem Gemeinderat und der Verwaltung ist es wichtig, dass die Vereine ihren Betrieb, sei es in Turnhallen oder Vereinshäusern, weiterführen können. Eine Schließung von entsprechenden Immobilien steht demnach nicht zur Diskussion. Auch soll es mittelfristig einen weiteren Ausbau von Nahwärmesystemen geben, wie es bereits in Kadelburg vorhanden ist. Im Gespräch ist eine Anlage am Gemeindezentrum.

Adventsbeleuchtung

In Weihnachtszeit gibt in Küssaberg seit vielen Jahren ein einheitliches Konzept, in jeder Ortschaft wird ein Weihnachtsbaum aufgestellt und beleuchtet. Die Mitglieder des Gemeinerats waren sich einig, dass diese Traditionen auch in diesem Winter weitergeführt werden soll.

Was sagen die Gemeinderäte?

„Das Einzige, das ich befürworten kann ist, die Beleuchtung eine Stunde früher aus und 30 Minuten anzumachen, das bringt wenigstens was“, sagt Dieter Tritschler (CDU). Anders sah es sein Fraktionskollege Clemens Stoll: „Ich bin der Meinung, man kann nicht pauschal für alle Straßen und Wege beschließen, die Beleuchtung eine Stunde früher abzustellen. Da es technisch nicht möglich ist, Unterschiede zu machen, bin ich aus Sicherheitsgründen gegen eine Verlängerung der Zeiten ohne Straßenbeleuchtung.“ Prinzipiell ist der CDU-Gemeinderat der Meinung, dass es mehr bringt, wenn jeder bei sich schauen würde.

Rolf Küpfer (SPD) zeigte sich erleichtert, dass die Weihnachtsbeleuchtung beibehalten wird. „Küssaberg hat bereits seit vielen Jahren ein stichhaltiges Konzept. Auch in diesem Jahr wird in jedem Ort an einem zentralen Platz ein Tannenbaum leuchten. Das ist für mich auch ein Zeichen für unsere christlichen Werte, für Zusammenhalt, Wärme und Familie.“