von Stefan Kurczynski

Der Musikverein Kadelburg ist bislang gut durch die Pandemie gekommen. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen im Jahr 2020 waren die Probenarbeiten sehr gut. So konnte nach nur vier Proben ein Platzkonzert erfolgreich auf dem Pausenhof der Grundschule vor den Sommerferien durchgeführt und am 6. August ein Ständchen zur eisernen Hochzeit ihres Ehrenmitglieds Fredi Bercher gespielt werden.

Sie leiten das Geschick des MV Kadelburg. Von links: Christian Küpfer (Internes), Karin Amann (Öffentliches), Gerd Bercher (Organisatorisches). | Bild: Verein

Alles unter Berücksichtigung der vom Verein erstellten und den Anlässen angepassten Hygiene-Schutzkonzepte. Die Gemeinde stellte dem Verein die Trotte als Probenraum zur Verfügung, so dass im Oktober im Rhypark ein gut besuchtes Platzkonzert stattfinden konnte.

Der Musikverein Kadelburg, der gerne wieder öffentlich Musik machen würde. Hier beim letzten Platzkonzert im Rhypark. Vorne Dirigentin Carola Meents. | Bild: Bild Verein

Danach konnten die Vereinsaktivitäten nur noch virtuell stattfinden. Dank dem großen Engagement von Nico Landwehr und Christian Küpfer wurden in unterschiedlichen Besetzungen (Musikverein, die Original Kadelburger sowie Jugendbänd) neun Online-Projekte realisiert.

Dirigentin Carola Meents betont: „Wertvoll für die Mitglieder ist es, ein Ziel zu haben, wofür es sich lohnt, das Instrument in die Hände zu nehmen.“ Sie freut sich über viele schöne Rückmeldungen. Ebenfalls wichtig ist dem Verein, trotz der vielen Einschränkungen, insbesondere an so wichtigen Anlässen wie runden Geburtstagen den Kontakt mit den Mitgliedern zu halten: sei es der einzelne Posaunist, der seinem ehemaligen Ausbilder das Geburtstagsständchen zum 80. vom Garten aus spielt oder das bewegende Alphorn-Solo, von der anderen Rheinseite gespielt vom ehemaligen Dirigenten Werner Säuberli.

Die Jugendausbildung

Die Jugendausbildung erfolgte seit Dezember nur noch online. „Wir möchten uns für den tollen Einsatz der Ausbilder bedanken. Mit viel Flexibilität, Kreativität und Improvisationstalent ist es Ihnen gelungen die jungen Musiker/-innen auf die Leistungsabzeichen erfolgreich vorzubereiten“, so Karin Amann (Vorsitzende Öffentliches). Erreicht wurden ein Leistungsabzeichen in Gold, sechsmal Silber und dreimal Bronze.

Schwierig ist die finanzielle Situation des Musikvereins. Mangels Auftritten und der Rhyfäscht-Absage fehlen Einnahmen. Dirigentin Carola Meents verzichtete auf ihr Honorar, und die Gemeinde erlies die Reinigungskosten im Vereinsheim. „Es steht aber ein sehr großes Projekt an, die Inneneinrichtung des neuen Vereinsheims. Der Musikverein hat in kleinen Teams unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen den Speicher, das Probelokal und die Garagen leer geräumt“, so Gerd Bercher (Vorsitzender Organisatorisches). Die Abbruch- und Renovierungsarbeiten haben vor Kurzem begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende Juni 2022 geplant. Im Hinblick auf die Kosten für Mobiliar ist für Christian Küpfer (Vorsitzender Internes) klar: „Wir sind auf die Unterstützung von Gönnern angewiesen und müssen auf Sponsorensuche gehen.“