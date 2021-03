Küssaberg vor 58 Minuten

So lebt es sich im Dorf am Himmel

Ein „Dorf am Himmel“, so nennen Bewohner von Bechtersbohl ihren Ort. Bechtersbohl ist mit seiner Lage direkt unterhalb der Küssaburg die höchstgelegenste Ortschaft der Gemeinde Küssaberg. In Bechtersbohl funktioniert die Gemeinschaft gut. Bei Projekten packen fast alle Einwohner an.