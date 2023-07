Das traditionelle Rhyfäscht des Musikvereins Kadelburg findet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, statt. Für die Gäste ist ein Festzelt aufgebaut und am Samstagabend um 19 Uhr spielen Noochschlag – die Hochrhein-Egerländer, die die Gäste mit böhmisch-mährischer Blasmusik unterhalten werden. Gegen 21 Uhr wird Brasslufthamma getreu deren Motto „Absolute Eskalation“ zum Beben bringen. Die Besucher dürfen sich auf Party-, Dance-, Rock-, Pop-, fetzigen 80/90er-Hits sowie schwungvollen Eigenkompositionen freuen. Der Barbetrieb ist geöffnet.

Am Sonntag geht es weiter mit dem Familientag. Eröffnet wird der Tag durch das Frühschoppenkonzert gegen 11.30 Uhr mit den Musikverein Döggingen. Zudem gibt es eine Fahrzeugschau des Oldie-Traktorenclub Küssaberg sowie Auftritte der Grundschule Küssaberg, der Teenie Garde des Narrenverein Kadelburg, des Turnverein Kadelburg und der Landfrauen Kadelburg. Ab 15.30 Uhr folgt das Nachmittagskonzert des Musikverein Dettighofen.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Am Sonntag bietet der Musikverein neben den klassischen Speisen Seelachs in Bierteig mit hausgemachtem Kartoffelsalat. Außerdem lädt der Musikverein die Besucher am Sonntagnachmittag alle ein, beim Instrumentenkarussell verschiedene Instrumente selbst anzuspielen und auszuprobieren.