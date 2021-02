von tpr

Einen Hauch von Fasnacht erlebt man dieser Tage, spaziert man an der Grundschule in Kadelburg entlang. Während der vergangenen Tage haben die Kinder der Notbetreuung, welche auch für die Betreuung am Nachmittag angemeldet sind, der Kreativität freien Lauf gelassen und bunte Strohpuppen gebastelt.

Fasnachtsfiguren auf Fensterbänken

Die Resultate sitzen seit gestern auf den Fensterbänken der Schule. Rund zehn Kinder sind am Nachmittag in der Notgruppe von den Betreuerinnen Gritt Schacht und Silvia Schindler.

Gritt Schacht war es, die aufgrund eines Aufrufs der Kadelburger Fergen im Gemeindeblatt auf die Idee kam. Große Überzeugungsarbeit galt es nicht zu überwinden. Die Kinder der Betreuungsgruppe waren sofort begeistert und erarbeiteten zusammen mit den beiden Frauen anhand von Skizzen einen ersten Entwurf für die Puppen.

„Wir haben bewusst auf Fasnachtsstimmung verzichtet, auch aus Fairness gegenüber den Kindern zuhause“ , berichtet die kommissarische Rektorin Marina Bakschat über den Ablauf des Bög-Projekts“. Die Stimmung minderte dies jedoch nicht. Fleißig wurde gebastelt, genäht, gestopft und gemalt. Teilweise brachten die Kinder Accessoires, wie Haarreifen, Schuhe oder Oberteile begeistert von zuhause mit. Insgesamt vier Nachmittage benötigte das Team bis zur Fertigstellung.

Überraschung für alle

Ist es an dieser Fasnacht auch nicht so lebendig in und um die Schule herum, wie in den Jahren zuvor, können die Kadelburger Fergen doch stolz auf die Kinder sein, die so dem Grundgedanken der Fasnacht aufgegriffen haben und einfach Spaß hatten. Und ist es auch nur ein kleiner Trost, dürfen trotzdem alle Kinder ein wenig gespannt auf die närrischen Tage blicken.

„Alle Kinder dürfen sich auf eine kleine Überraschung auf der Lernplattform freuen“, verriet Marina Bakschat schon heute.