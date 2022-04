von Tina Prause

Insgesamt elf Bürger mit jeweils zehn Blutspenden sowie fünf Bürger für jeweils 25 Blutspenden wurden für die Übergabe einer Urkunde, einer Anstecknadel des Deutschen Roten Kreuzes und eine Flasche Wein von der Verwaltung zu der Sitzung eingeladen.

DRK große Hilfe in der Pandemie

Bürgermeister Manfred Weber würdigte die Anwesenden, stellvertretend für alle Spender für ihre Unterstützung als „wichtige Hilfssituation für die Menschen“. Für die Arbeit der Ortsgruppe Küssaberg des Deutschen Roten Kreuzes dankte er. Es sei weit mehr als die Organisation und Abwicklung der Blutspendetermine. Gerade in der Pandemie habe man mit dem zusätzlichen Testangebot in den Räumen des Feuerwehrgerätehauses in Rheinheim „viel geholfen“, lobte der Bürgermeister.

Kreis Waldshut Leben retten im Einbahnstraßensystem: So läuft eine Blutspende unter Corona-Bedingungen ab Das könnte Sie auch interessieren

Kai Groß, Gabriele Karlsch, Pascal Karlsch, Eduard Medinger, Thomas Mehler und Catrina Schume wurden für zehnmaliges Blutspenden geehrt. Nicht persönlich anwesend sein konnten Simone Baumann, Beate Ewald, Nadine Frank, Viola Heinrich und Jennifer Tröndle. Für 25 Blutspenden wurden Marita Barth und Thorsten Heidt ausgezeichnet. Nicht persönlich anwesend waren Volker Popp, Frank Skoruppa und Patricia Stegmayer.

„Das ist doch eine ganz beachtliche Leistung“

Neu im Amt als Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Küssaberg ist Liselotte Noth. Drei Fragen und drei Antworten informieren kurz über die Aufgaben und Pläne des Vereins.

Liselotte Noth ist seit kurzem Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Küssaberg. | Bild: Tina Prause

Frau Noth, rechnen Sie in diesem Jahr mit einer Erleichterung der Abläufe bei den Blutspendeterminen?

Wir hoffen doch sehr auf baldige Rückkehr zu mehr Normalität, wenngleich an einer der zurückliegenden Maßnahmen auch nach der Pandemie festgehalten wird: an der Online-Anmeldung zu den Blutspendeterminen. Entweder über den bei den Vorankündigungen angeschlossenen QR-Code oder übers Internet und den Weg Blutspendetermine -Ort- Datum. Die beiden nächsten Blutspendetermine stehen übrigens schon fest und finden am 4. Mai in der Hauptschule in Hohentengen und am 5. Juli im Inselpavillon in Rheinheim statt.

Ist die Zahl der Blutspender konstant oder darf es gerne mehr werden?

Es ist beeindruckend, dass wir bei den einzelnen Blutspendeterminen stets auf 140 bis 150 Spenderinnen und Spender zählen können, darunter acht bis zwölf Erstspender. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und weitere sind immer willkommen. Wir haben – die Ehrung macht es deutlich – auch sehr viele treue Spenderinnen und Spender, die teils sogar schon über 100-mal Blut gespendet und damit vielen Menschen in Not geholfen haben.

Welche Pläne hat das DRK außerhalb der Blutspendetermine?

Der DRK-Ortsverein Küssaberg bereitet sich zusammen mit allen Küssaberger Vereinen und Organisationen auf das 50-jährige Gemeindejubiläum im kommenden Jahr vor. Das wird ein besonderes Highlight werden. Ansonsten dürften die Sanitätsdienste bei Festen und Veranstaltungen nach der Pandemie wieder zunehmen. Die Mitglieder sind im Rettungsdienst und als First Responder engagiert. Allein im vergangenen Jahr belief sich der Einsatz der nicht einmal 20 DRK-Aktiven auf nahezu 2000 Stunden. Das ist, so meine ich, doch eine ganz beachtliche Leistung.