Beim Tag der offenen Tür stellten die Kadelburger Vereine ihr neues Vereinsheim vor. 2018 zog die Feuerwehr-Abteilung Kadelburg aus dem alten Gebäude in das neu errichtete zentrale Feuerwehrhaus im Gemeindezentrum um. Der Auslöser für die Sanierung und den Umbau als Vereinshaus war das Nichterfüllen der Brandschutzvorgaben.

Deshalb stand das Vereinshaus 2020 kurz vor der Schließung. Die alte Elektro-Speicherheizung war in einem bedenklichen energetischen Zustand, es bestanden mangelhafte sanitäre Verhältnisse und es war eine mangelhafte Raumsituation.

Begeisterte Politiker (von links): Felix Schreiner, Sabine Hartmann Müller (CDU), Jasmin Rappold (Büro Steg), Bürgermeister Manfred Weber und Niklas Nüssle (Grüne). | Bild: Stefan Kurczynski

Diesem Zustand wollte man Abhilfe schaffen. Ganz vorn bei den freiwilligen Umbauhelfern war der Musikverein Kadelburg unter der Leitung von Gerd Bercher (Vorsitzender Organisatorisches). Das gemeinsame Ziel war eine gute Raumausnutzung für die künftigen Nutzer: Sechs Vereine. Zudem sollte ein hoher energetischer Standard entstehen.

Das wurde mit einem Anschluss an das kleine Nahwärmenetz mit Hackschnitzel-Heizanlage in der Grundschule Kadelburg erreicht. Weitere Anforderungen waren die Barrierefreiheit und die Erfüllung der Brandschutzanforderungen.

Das Vereinshaus Das Vereinshaus in Kadelburg wurde für 1,1 Millionen Euro saniert und umgebaut. Die Vereine brachten sich mit einem erheblichen Anteil bei den Arbeiten an. Diese Vereine nutzen das Gebäude: Der Musikverein Kadelburg, die Kadelburger Fergen, der Turnverein Kadelburg, die Landfrauen Kadelburg, der Männergesangsverein Kadelburg, der Traktorenclub und die Gartenfreunde Küssaberg.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Es gab Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Kadelburg II“, inklusive Kinderbetreuungsfinanzierungsprogramm von 50 Prozent. Im Erdgeschoss ist ein Raum für eine Krippengruppe entstanden, die bis zu zehn Kleinkindern Platz bietet. Er wird voraussichtlich im Herbst bezogen.

Auch wenn das Wetter beim Tag der offenen Tür nicht mitspielte, ließen sich die Vereine und die vielen Gäste nicht aufhalten. Im extra aufgebauten Zelt hatte sich der Musikverein Kadelburg eingerichtet und musikalisch den Auftakt gemacht. Bürgermeister Manfred Weber begrüßte die Gäste und wies noch einmal darauf hin, wie wichtig es sei, solche Gebäude zu sanieren und ihren Wert zu erhalten. Er lobte vor allem die sehr gute Zusammenarbeit mit den Handwerksbetrieben.

Kaffee und Kuchen gab es bei den Landfrauen Kadelburg. | Bild: Stefan Kurczynski

Auch die Vereine, allen voran der Musikverein Kadelburg, hatten sehr viele Arbeitsstunden geleistet, würdigte Bürgermeister Manfred Weber. Ohne deren Leistungen wäre das Vorhaben der Vereinsheimsanierung nicht umsetzbar gewesen. Er richtete seinen Dank auch an den Gemeinderat: „Ohne deren Mittelbewilligungen hätten wir in unserer Gemeinde die Bauprojekte in Küssaberg nicht in Angriff nehmen und erfolgreich zu Ende führen können.“

Danach bat Weber drei Männer nach vorn, um sie besonders zu ehren. „Auch wenn heute Muttertag ist, haben wir heute drei Männer zu ehren, denen wir an diesem Bau wirklich ganz viel zu verdanken haben.“ Weber dankte besonders Bauleiter David Etspüler (Büro Bachmann), Vereins-Sprecher und -Koordinator Gerd Bercher und Klaus Gäng von der Verwaltung.

Bürgermeister Manfred Weber dankt drei Männern für ihren besonderen Einsatz beim Umbau (von links): Gerd Bercher, David Etspüler und Klaus Gäng. Bilder: Stefan Kurczynski | Bild: Stefan Kurczynski

Gerd Bercher erwähnte in seiner Rede, dass auch die Vereine eine nicht ganz unerhebliche Summe von etwa 50.000 Euro in die Hand genommen haben, um Tische, Stühle und neue Schränke für die Kücheneinrichtung kaufen zu können. „Und es ist noch nicht alles eingerichtet, es fehlt immer noch etwas“, sagte Bercher.

Der Männergesangsverein Kadelburg bei seiner Vorführung. Vorne rechts sitzend der neunzigjährige Erwin Marder. | Bild: Stefan Kurczynski

Alle Vereine präsentierten sich an diesem Tag, ganz besonders der Männergesangsverein Kadelburg. Genau wie der Musikverein Kadelburg im Zelt, musste auch der Gesangsverein im Raum des Vereinsheims mehrere Zugaben geben. Unter den Sängern war auch Erwin Marder, der vom Vorsitzenden Karl Scharrer speziell vorgestellt wurde. Er ist bereits seit 1946 Mitglied und singt somit seit 77 Jahren im Männergesangsverein.