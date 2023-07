Die Sparkasse Hochrhein hat 12.986 Euro an die Vereine in Küssaberg gespendet. Grundlage ist ein Verteilvorschlag des Gemeinderats Küssaberg. Vor Kurzem trafen sich die Vereinsvertreter im Sparkassencenter Küssaberg, um die Geldspenden symbolisch vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, David Gerstner, in Empfang zu nehmen.

Bürgermeister Manfred Weber nutzte die Gelegenheit, dem Sparkassenvorstand im Namen aller Vereine für die Unterstützung zu danken. „Ich bedanke mich für dieses deutliche Zeichen der Verbundenheit mit der Region, mit den Gemeinden und allen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtigen Vereinen.“ Jedes Jahr gingen beim Gemeinderat mehr Vereinsanträge zur Berücksichtigung bei der Ausschüttung ein, als erwartet. „Schon die Zahl der 20 anwesenden Vereinsvertretern zeigt, wie wichtig die Sparkassenmittel für das Vereinsleben geworden sind und ich freue mich, dass die Sparkasse nach wie vor zu diesem sozialen Engagement steht.“

Die symbolische Übergabe übernahm Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden. Sie überreichte den Vereinsvertretern einen Umschlag, diese erläuterten, wofür die Spende eingesetzt wird. Diese Vereine erhielten eine Spende: Der SV Rheintal, Dä Dangstetter Skiclub, der Turnverein Dangstetten, die Guggenmusik Hinterbachsürpfler Dangstetten, der Musikverein Dangstetten, der Tennisclub Küssaberg, die Hochrhein Karateschule Küssaberg, Natur erleben Küssaberg und die Fördergruppe der Küssaberger Turnvereine. Die Spenden werden beispielsweise für sanitäre Reparaturen, die Reparatur von Musikinstrumenten und die Anschaffung von Sportgeräten eingesetzt. David Gerstner wünschte allen Vereinen, dass sie wieder optimistisch in die Zukunft schauen und zeigte sich überzeugt davon, dass die Geldspenden gut investiert sind.