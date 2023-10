Küssaberg/Rheinheim – Auch auf den letzten Platz besetzt war der Inselpavillon in Küssaberg/Rheinheim. Die Senioren nahmen die Einladung der Gemeinde und der Bürgergemeinschaft Küssaberg gerne an und erlebten einen sehr schönen Nachmittag. In seiner Begrüßungsrede lobte Bürgermeister Manfred Weber die sehr gute Zusammenarbeit der Bürgergemeinschaft mit der Gemeinde und das die Gründung des Vereins eine sehr gute Entscheidung gewesen sei. Hildegard Vorwalder führte anschließend, in bekannter Routine, die anwesenden Senioren durch das Nachmittagsprogramm.

Gleich zu Beginn bekamen die Senioren einen Höhepunkt zu sehen. Die Ballettschule Kadelburg, unter der Leitung von Sybille Markwirth, erfreute die Senioren mit einem Tanz. Graziös schwebten elf kleine Ballerina auf die Bühne und führten unter viel Beifall herrliche Stücke des klassischen Balletts vor. Dazu gab es noch eine Zugabe. Den Höhepunkt des Nachmittags bildeten zwei Damen aus Tiengen, die mit zwei Sketchen das Publikum zum Lachen brachten. Der eine spielte in einem Reisebüro, wo einer Kundin nichts recht gemacht werden konnte und der andere war eine Verwechslungsgeschichte. Dort erschien ein Mann, der eigentlich zu einer Heiratsvermittlung wollte in einem Büro eines Pferdestalls mit Pferdevermietung.

Die Zuschauer waren total begeistert und es gab sehr viel Beifall. Für die musikalische Unterhaltung sorgte an dem Tag gekonnt das Duo Heinz aus Ühlingen-Birkendorf. Hildegard Vorwalder bedankte sich zum Abschied noch einmal bei der Gemeinde, dass sie so hinter den Senioren stehe und eine sehr gute Zusammenarbeit herrscht.

Sie bedankte sich noch einmal für die tatkräftige Unterstützung bei Birgit Ebi, Brunhilde Weber sowie Liselotte Noth, und überreichte den Damen jeweils einen Blumenstrauß. Nachdem der unterhaltsame Teil des Nachmittags vorbei war, überraschten die Landfrauen aus Bechtersbohl die anwesenden Gäste noch mit einem gut gefüllten Wurstsalatteller.