von Stefan Kurczynski

Gut besucht war die Hauptversammlung der Feuerwehr Küssaberg. Bei den Wahlen wurde Kommandant Thomas Werner in seinem Amt bestätigt. Einer der bisherigen Stellvertreter, Martin Morath, stellte sein Amt zur Verfügung. Zum Nachfolger wurde Sebastian Schwarz gewählt. Der bisherige Stellvertreter Klaus Klauser wurde ebenfalls wiedergewählt.

Martin Morath (Mitte) gab sein Amt als stellvertretender Kommandant ab. Kommandant Thomas Werner und Bürgermister Manfred Weber dankten ihm für seinen Einsatz. | Bild: Stefan Kurczynski

In der Hauptversammlung der Abteilung West am 15. Oktober wurde Sebastian Schwarz zum Abteilungsleiter gewählt, er folgt auf Martin Morath. Stellvertretende Abteilungsleiter wurden Florian Frank und Daniel Mathis. Nach 20 Jahren Tätigkeit als Kassenwart gab Dieter Gerspacher sein Amt an Markus Wiener weiter. Benjamin Gottstein bleibt Schriftführer, Beisitzer sind Patrik Faller und Sven Haberstock.

Kommandant Thomas Werner begrüßte die Anwesenden, unter ihnen Kameraden der Wehren aus dem Landkreis und der Schweiz, vom THW und dem DRK. Im Anschluss blickte der Kommandant auf die Einsätze im vergangenen Jahr. „Es gab im vergangenen Jahr 30 Einsätze und in diesem Jahr bisher 31 Einsätze“, erläuterte Werner.

In diesem Jahr rückte die Wehr zu neun Kleinbränden, vier Mittelbränden und einem Großbrand aus. 13 Mal musste, beispielsweise bei Unfällen, Hilfeleistung erbracht, zwei Mal war die Hilfe bei Notarzt-Einsätzen gefordert. Zudem waren die Kameraden bei einem Fahrzeugbrand gefordert.

Über die Feuerwehr Küssaberg Im April 2018 ist die Küssaberger Feuerwehr in ein neues Feuerwehrgerätehaus gezogen und wurde dabei neu aufgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Küssaberg besteht nun aus den Standorten West, Küssaberg Ost und Küssnach. Daneben gibt es in Dangstetten die Jugendfeuerwehr, geleitet von Udo Kaiser. Die gesamte Mannschaftsstärke besteht zurzeit aus 107 aktiven Mitgliedern, die Seniorenabteilung aus 39 Mitgliedern und die Jugendfeuerwehr aus 32 Mitgliedern. Kommandant der Küssaberger Feuerwehr ist Thomas Werner, seine Stellvertreter sind Sebastian Schwarz und Klaus Klauser. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.feuerwehr-kuessaberg.de).

„Ebenfalls waren wir bei einer Personensuche zwischen dem Ettikoner Hof und der Wutachmündung beteiligt und retteten einen Biber in Kadelburg“, so Kommandant Thomas Werner. Besonders hob der Kommandant hervor, dass am Vorabend der Hauptversammlung elf Feuerwehrmitglieder am Gerätehaus Kaitle das bronzene Leistungszeichen erworben haben. Zudem haben 38 Kameraden erfolgreich die Lehrgänge besucht.

In der Versammlung wurden auch etliche Kameraden geehrt, die schon lange Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg sind. Die Ehrungen übernahmen Bürgermeister Manfred Weber, Kommandant Thomas Werner und der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernhard Loll. Für zehn-jährige Zugehörigkeit wurde Raphael Kuner geehrt. Seit 15 Jahren gehören Moritz Karlsch und Manuel Nies der Feuerwehr an.

Für 20 Jahre wurde Daniel Mathis, für 25 Jahre Dieter Gerspacher, Rainer Sirch, Bernd Starkmann und Rainer Ritter geehrt. 40 Jahre für die Feuerwehr sind Bruno Angstmann, Udo Kaiser, Martin Seele und Jürgen Sträsler im Einsatz. Sie erhielten neben einer Landesehrung und einer Pfeffermühle in der Optik eines Hydranten auch noch einen Gutschein der Gemeinde Küssaberg.