Küssaberg – Gemeinderäte aus Küssaberg, Zurzach/CH und Mellikon/CH haben sich aufgrund des Wohnprojekts „Mitenand däheim“ in Kadelburg getroffen. Nachdem sie bereits im Jahr 2021 das Senioren-Wohnbauprojekt, seinerzeit noch unter dem Namen „Wohnen im Alter“, im Rohbau besichtigt hatten, zeigte ihnen die Gemeinde nun das fertige Gebäude. Diese Begrüßung durch Bürgermeister Manfred Weber fand bereits im öffentlichen Saal des Hauses statt.

Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, Jürgen Mihailowitsch, erläuterte den Gästen, wie die Anlage in der Zwischenzeit in Betrieb genommen wurde und wie gut die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und der Bürgergemeinschaft angelegt sei. Nach einer Besichtigung der Wohnanlage lud Bürgermeister Weber die Räte aus der Schweiz zu einer Besichtigung der „Neuen Ortsmitte Kadelburg“ ein. Dort erklärte er ihnen, dass die Gemeinde durch die Auslagerung der Lidl-Filiale aus der Ortsmitte neue Gestaltungsmöglichkeiten erhalten habe. Seit mehreren Jahren werde mit potenziellen Investoren, Architektenbüros und Grundstückseigentümern, aber auch mit Ingenieurbüros und Fachbehörden über eine mögliche Umgestaltung verhandelt.

Neben der Neuanlage von Geschäfts- und Wohnhaus mit zentralem öffentlichen Platz gehe es auch um tiefgreifende Änderungen in der Infrastruktur. Und das nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe: in der Kanalisation. Der aktuelle Stand der Planung sei, dass ab dem kommenden Jahr mit der Umsetzung der Vorhaben begonnen werden soll.