von Stefan Kurczynski

Ein letztes Mal hieß es im Bädle in Rheinheim für dieses Jahr: Herzlich willkommen zum gemütlichem Beisammensein für Jung und Alt, bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee oder anderen Getränken. Der Bürgerbus der Gemeinde Küssaberg hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste, die zum Café wollten, auch hinzubringen. Dieser Bus ist für die Bürger der Gemeinde kostenlos und wird gerne genutzt. Er holt die Gäste daheim ab und bringt sie auch wieder zurück. So waren dieses Mal auch Gäste des Erzählcafés aus Küssaberg dabei.

Das Erzählcafé ist übrigens umgezogen, vom Bürgerhaus in Dangstetten in die neue Wohnanlage in Kadelburg „Mitenand däheim“. Treffpunkt ist jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Im Bädle-Café bewirtete dieses Mal der Besuchsdienst der katholischen Kirche aus Rheinheim. Dieser Besuchsdienst ist eine Frauengruppe, die 2007 im Rahmen der CKD (Caritas-Konferenzen Deutschlands) gegründet wurde.

Dieser Besuchsdienst besucht Geburtstagsjubilare der Pfarrei St. Michael, ältere und sich einsam fühlende Mitmenschen, Kranke zuhause oder im Krankenhaus. Die Frauen sind auch aktiv bei der alljährlichen Krankensalbung mit Gottesdienst und anschließendem Kaffeenachmittag, auch am Weltmissions-Sonntag, und bieten Suppen, Kaffee und Kuchen an, darüber hinaus engagieren sie sich auch beim Bädle-Café wie an diesem Nachmittag.

Ein reichhaltiges Angebot zu Beginn der Veranstaltung. Am Ende waren die Kühlschränke leer. | Bild: Stefan Kurczynski

Die Frauen vom Besuchsdienst, ebenso die anderen Gruppen und Vereine, die das Bädle-Café in diesem Jahr ausgerichtet hatten, waren allesamt erfreut, dass die Veranstaltung so gut bei den Gästen angekommen ist, und freuen sich schon auf das nächste Jahr. Übrigens, von dem angebotenen Kuchen war am Ende des Nachmittags nichts mehr da, so gut war er.

Seit mehreren Jahren besteht der neue Mehrgenerationsplatz Bädle im Küssaberger Ortsteil Rheinheim. Die Interessengemeinschaft Bädle sorgt dafür, dass sich die Generationen gemütlich bei Kaffee und Kuchen treffen können. Das Bädle-Café wird traditionell in den Pfingstferien eröffnet. Weiter geht es dann in den Sommerferien. Termine sind dann jeweils donnerstags und nur bei schönem Wetter.

Teilnehmende Vereine sind zurzeit: die Landfrauen Kadelburg, der Brückenchor Rheinheim, der Kirchenchor Rheinheim, das Team junger Familien und der Besuchsdienst der katholischen Kirche aus Rheinheim.