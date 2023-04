Welche Kräuter in Küssaberg wachsen, hat Fredy Forster, Mitglied der Naturschurzgruppe, zahlreichen Einheimischen und Feriengästen gezeigt. Auf Einladung der Touristinfo durchkämmten sie die Flora zwischen Dangstetten und Rekingen. Fredy Forster glänzte bei der Exkursion mit seinem Wissen über Kräuter, an denen so manch einer achtlos vorübergeht, weil er nicht weiß, was er oder sie da sieht.

Spitzwegerich etwa ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel und wird bei Problemen der Atemwege angewendet, aber auch der Breitwegerich wirkt entzündungshemmend. Zerkaut oder gerieben wird er oft auf kleinere Wunden der Haut oder auch Insektenstiche gelegt. Der wilde Thymian hilft ebenfalls bei Atemwegserkrankungen, kann aber auch als aromatisches Küchenkraut verwendet werden.

Das Wiesenlabkraut gehört zu den Wildkräutern, die in der Küche vielseitig verwendbar sind. Im Frühjahr schmeckt es besonders gut. Die jungen Blätter und saftigen Triebe können roh und warm verwendet werden. Aber auch die Blüten und Samen sind essbar. All diese Kräuter wachsen auch hier in der Gemeinde Küssaberg und die Naturschutzgruppe Küssaberg hegt und pflegt die gesamte Flora in der Gemeinde. Diese engagierten Menschen setzen sich ehrenamtlich für die Erhaltung der Natur in der Gemeinde Küssaberg ein.