Kadelburg – Vor wenigen Tagen öffnete Sascha Schatz, Inhaber des Rheinkellers in Kadelburg, nach fast einem Jahr die Türen zu seinem Lokal. Die Starkregenereignisse im Juni 2021 hatten die Räumlichkeiten und den dazugehörigen Biergarten zerstört. Eine Kernsanierung war notwendig. Heute freut sich der Gastronom, endlich wieder mit seiner treuen Stammkundschaft Geselligkeit und, wie der Name schon verspricht, Sportereignisse zusammen genießen zu können.

Gegründet wurde der Rheinkeller 1972 von Nora Schatz, der Mutter des heutigen Inhabers, der das Lokal offiziell seit 2010 als eine Sky-Sportsbar leitet. Trotz der offiziellen Leitung durch ihren Sohn, ist es Nora Schatz nach wie vor wichtig, den alle 14 Tage hier stattfindenden Mittagstisch für Senioren selbst auszurichten. Die gute Hausmannskost und der familiäre Umgang miteinander ist es, den die Besucher während des gemeinsamen Essens sehr schätzen und immer wieder gerne kommen. Eine kleine kulinarische Besonderheit ist der hausgemachte Wurstsalat, erklärt Sascha Schatz und verweist darauf, dass es diesen auch auf der regulären Speisekarte gibt.

Dank der hier gelebten Geselligkeit treffen sich regelmäßig Stammkunden in der Sportsbar. Viele interessante und aufregende Nachmittage und Abende fanden in den Räumen und im Biergarten statt. Sei es um Dart zu spielen, zu jassen oder dank des Sky-Angebots wichtige Fußballspiele oder Formel 1-Rennen gemeinsam zu schauen. Dann wurde die Sportsbar durch zwei kurz hintereinander stattfindende Starkregenereignisse zerstört. „Ein großer Dank geht hier an die Freiwillige Feuerwehr, die gleich zweimal unsere Bar bis in die Morgenstunden von den Wassermassen befreit hat“ sagt Sascha Schatz. In den folgenden Monaten wurden die Räumlichkeiten komplett entkernt. Die dadurch entstandenen Möglichkeiten nutzte der Gastronom, um dem Innenraum der Bar etwas mehr Tiefe zu geben. Alle Wände wurden neu verputzt, neue Böden verlegt und das Inventar erneuert. Auch die Lüftungsanlage und die Heizung wurden ausgetauscht. Zusammengerechnet waren es gut 300.000 Euro, die in den Rheinkeller investiert werden mussten. „Rückblickend gab es aber schon auch Vorteile für die Bar durch die erzwungene Renovierung“, resümiert Sascha Schatz.