Zum 35. Mal findet am Sonntag, 11. Juni, wieder das traditionelle Dorffest auf dem Dorfplatz in Reckingen statt. Der Förderverein des Narrenvereins Reckingen hat sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Die Vorbereitungen dafür sind bereits im vollen Gange. Das Ganze beginnt am 11. Juni um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Reckingen. Ein ausgewogenes Programm, deftiges Essen und hoffentlich schönes Wetter laden wieder zum Verweilen ein. Das Dorfzentrum in Reckingen bildet wieder die Kulisse für die Veranstaltung, an der der Musikverein Rheinheim um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das Fest eröffnet. Wie beim vorigen Fest gibt es wieder Most für die Erwachsenen und für die Kleinen ein Eis zur Begrüßung.

Auf dem Programm des Reckinger Dorffests stehen Fahrten mit dem Dorfzügle und eine Hüpfburg für die Kinder. Zudem wieder dabei sind die Aerobic-Girls vom TV Reckingen mit einer Vorführung. Neben vielen Leckereien gibt es auch wieder einen bayrischen Frühschoppen mit Weizenbier, Weißwurst und Brezel sowie die Reckinger Kartoffelwaffeln. Außerdem werden Kaffee und Kuchen, Farmerbraten sowie Grillwürste angeboten. Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein, versprechen die Veranstalter. Höhepunkt am Nachmittag ist der Auftritt der Gruppe Noochschlag – die Hochrhein Egerländer, die mit zünftiger Musik unterhält.