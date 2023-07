Kaum ist die letzte Ausstellung mit Flacons und Skulpturen vorbei, wartet das Museum Küssaberg schon mit der nächsten auf. Ab dem 30. Juli 2023 präsentiert das Museum einen großartigen Sammler.

Martin Volk aus Rheinheim ist seit über 50 Jahren eifriger Sammler und zeigt seine Raritäten gerne auch anderen Menschen. In dieser Ausstellung zeigt er unter anderem „Alles auf Papier“, Sammlerstücke aller Art und Kurioses, Ausgefallenes aus Küssaberg, Puzzle-Kartenserien und vieles mehr. Die Besonderheit dieser Ausstellung: im Museum steht eine Rätselvitrine. Diese birgt sechs Fragen in sich und verspricht tolle Gewinne. Zum Beispiel Blocks mit Michael Jackson, BRD-Silbermünzen und vieles mehr. In den Sommerferien wird Martin Volk an mehreren Sonntagen und – wenn gewünscht – auch unter der Woche für Jung und Alt, Gruppen und Vereinen seine Ausstellung präsentieren. Vernissage ist am 30. Juli, 15 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 17. September zu sehen, jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.