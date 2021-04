Rheinheim – Eine ausführliche Beratung vor der Kaufentscheidung ist das Markenzeichen des Radhaus Schäuble. Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten in Rheinheim konnte Michael Schäuble zusammen mit seinem Team genau dieses Qualitätsmerkmal noch deutlich ausbauen.

Nicht erst seit Corona setzt Michael Schäuble bei seinen Verkaufsgesprächen auf eine vorherige Terminvereinbarung für seine Beratung, wenn es um die Neuanschaffung eines E-Bikes geht. „Es gibt kaum einen Bereich, für den man sich nicht intensiv beraten lässt. Warum sollte das bei einem mittlerweile so komplexen Thema wie E-Bikes anders sein“, erklärt er seine Sichtweise und vergleicht die Situation mit dem Kauf eines Kleinwagens.

Für ihn steht fest: „Der Kunde darf den entsprechenden Service erwarten“. Für die Umsetzung seiner Philosophie hat sich der auch privat leidenschaftliche Radfahrer in den neuen Geschäftsräumen einen separaten Beratungsraum geschaffen.

Mit Hilfe von Computer und Fernseher wird in aller Ruhe mit dem Kunden analysiert, wie die Umsetzung des Wunsch-Bike möglich ist und aussehen wird. Egal ob E-Bike, S-Pedelek, Lastenfahrrad oder Mountainbike, die Vielfalt an Möglichkeiten, welche die Hausmarken Riese+Müller und Trek bieten, lässt keinen Wunsch oder Anspruch offen. Im kommenden Jahr werden zudem Modelle von Ghost in das Programm des Radhaus Schäuble aufgenommen.

„Wir nehmen uns für jeden Kunden Zeit“ sichert Michael Schäuble zu, der im Verkauf von einem weiteren Mitarbeiter und seiner Frau Regine Jarusel unterstützt wird. Gut eine Stunde sollte man einplanen und wissen, dass für den Inhaber und sein Team wichtig ist, dass final keine Fragen unbeantwortet sind. Im Anschluss nimmt der Kunde sein Angebot mit, um in aller Ruhe zuhause eine Entscheidung treffen zu können.

Kommt es zum Kaufentscheidung, geht es zunächst mit Michael Schäuble auf gemeinsame Probefahrt. „Wir setzen auf einen Komplettservice“, fasst er zusammen und weiß aus Erfahrung „wenn der Kunde dann nach Hause fährt, kennt er sich mit seinem neuen E-Bike aus“.

Zur Firma

Die neue Adresse des Radhaus Schäuble lautet Zurzacher Straße 18 in 79790 Küssaberg-Rheinheim. Zu erreichen ist das Team unter der Telefon 07741/96¦71¦58 oder über das Kontaktformular auf der Homepage (www.radhaus-schaeuble.de). Weitere Informationen postet das Team auf dem Facebook-Account unter Radhaus-Schäuble.

„Wir nehmen uns für jeden Kunden Zeit.“

Michael Schäuble, Inhaber